https://sputniknews.com.tr/20231017/tbmmden-ortak-bildiri-dunya-parlamentolarini--inisiyatif-almaya-davet-ediyoruz-1076448975.html

TBMM'den ortak bildiri: Dünya parlamentolarını inisiyatif almaya davet ediyoruz

TBMM'den ortak bildiri: Dünya parlamentolarını inisiyatif almaya davet ediyoruz

TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T22:34+0300

2023-10-17T22:34+0300

2023-10-17T22:41+0300

tbmm

ortak bildiri

son dakika

türkiye

israil-filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072408174_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_d6ea678cc6f8abd2f82d9fda59f242da.jpg

İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları sonrası TBMM'de 6 siyasi parti ortak bir bildiri yayınladı.Ortak bildiride "Bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/cumhurbaskani-erdogandan-israilin-gazzede-hastane-saldirisina-tepki-1076448015.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, ortak bildiri, son dakika, israil-filistin