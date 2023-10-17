https://sputniknews.com.tr/20231017/tbmmden-ortak-bildiri-dunya-parlamentolarini--inisiyatif-almaya-davet-ediyoruz-1076448975.html
TBMM'den ortak bildiri: Dünya parlamentolarını inisiyatif almaya davet ediyoruz
TBMM'den ortak bildiri: Dünya parlamentolarını inisiyatif almaya davet ediyoruz
TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T22:34+0300
2023-10-17T22:34+0300
2023-10-17T22:41+0300
tbmm
ortak bildiri
son dakika
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israil-filistin
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İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları sonrası TBMM'de 6 siyasi parti ortak bir bildiri yayınladı.Ortak bildiride "Bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/cumhurbaskani-erdogandan-israilin-gazzede-hastane-saldirisina-tepki-1076448015.html
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tbmm, ortak bildiri, son dakika, israil-filistin
tbmm, ortak bildiri, son dakika, israil-filistin
TBMM'den ortak bildiri: Dünya parlamentolarını inisiyatif almaya davet ediyoruz
22:34 17.10.2023 (güncellendi: 22:41 17.10.2023) Abone ol
TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" denildi.
İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları sonrası TBMM'de 6 siyasi parti ortak bir bildiri yayınladı.
Ortak bildiride "Bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.