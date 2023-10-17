https://sputniknews.com.tr/20231017/israilin-gazzedeki-hastaneye-saldirisi-turkiyenin-farkli-illerinde-protesto-ediliyor-1076449816.html

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Türkiye'nin farklı illerinde protesto ediliyor

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Türkiye'nin farklı illerinde protesto ediliyor

İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısı sonrası Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri gerçekleştiriliyor. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T23:51+0300

2023-10-17T23:51+0300

2023-10-18T00:09+0300

israil

israil-filistin

protesto

türkiye

ankara

istanbul

türkiye

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İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.Göstericiler Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları atarken zaman zaman tekbir de getirdi.İstanbul gibi Ankara'da İsrail'in saldırıları protesto edildi. İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık sloganlar attı.Adıyaman, Bursa, Şanlıurfa, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Kütahya ve Erzurum'dan da protesto görüntüleri geldi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/israilden-turkiyedeki-vatandaslarina-ulkeyi-acilen-terk-etme-cagrisi-1076449634.html

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