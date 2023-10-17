https://sputniknews.com.tr/20231017/israilin-gazzedeki-hastaneye-saldirisi-turkiyenin-farkli-illerinde-protesto-ediliyor-1076449816.html
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Türkiye'nin farklı illerinde protesto ediliyor
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Türkiye'nin farklı illerinde protesto ediliyor
İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısı sonrası Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri gerçekleştiriliyor. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T23:51+0300
2023-10-17T23:51+0300
2023-10-18T00:09+0300
israil
israil-filistin
protesto
türkiye
ankara
istanbul
türkiye
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İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.Göstericiler Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları atarken zaman zaman tekbir de getirdi.İstanbul gibi Ankara'da İsrail'in saldırıları protesto edildi. İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık sloganlar attı.Adıyaman, Bursa, Şanlıurfa, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Kütahya ve Erzurum'dan da protesto görüntüleri geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/israilden-turkiyedeki-vatandaslarina-ulkeyi-acilen-terk-etme-cagrisi-1076449634.html
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israil, israil-filistin, protesto, türkiye, ankara, istanbul
israil, israil-filistin, protesto, türkiye, ankara, istanbul
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Türkiye'nin farklı illerinde protesto ediliyor
23:51 17.10.2023 (güncellendi: 00:09 18.10.2023) Abone ol
İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısı sonrası Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri gerçekleştiriliyor.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.
Göstericiler Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.
Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları atarken zaman zaman tekbir de getirdi.
İstanbul gibi Ankara'da İsrail'in saldırıları protesto edildi. İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık sloganlar attı.
Adıyaman, Bursa, Şanlıurfa, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Kütahya ve Erzurum'dan da protesto görüntüleri geldi.