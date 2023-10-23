İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman | Hastane çevreleri hedef alındı, 'orada Hamas kalmayacak'

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 17. gününe girerken İsrail, Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı; Şifa ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'ye yönelik kara harekatının aylarca sürebileceğini belirtti.
İsrail-Filistin arasındaki şiddetli çatışmalar 17. gününde de sürüyor. İsrail ordusu, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye yönelik hava bombardımanını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.
İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi. Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.
Hastane çevreleri hedef alındı
Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı. Şifa Hastanesi'nin, içinde en çok yaralı barındıran tıp merkezi olduğu biliniyor.
400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Tıp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail saldırıları sonucu pazar günü, Han Yunus Mülteci Kampı'nda 44, Rafah'ta 57, kentin orta kesiminde 168, Gazze kent merkezinde 66, kuzey bölgesinde 44 Filistin vatandaşı yaşamını yitirdi.
'Orada Hamas kalmayacak'
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'ye yönelik kara harekatının aylarca sürebileceğini belirtti. Galant "Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" dedi.
İsrail gazetesi Times of Israel'in yetkililere dayandırdığı haberine göre, Filistin-İsrail çatışmasının tırmandığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 200 bin İsrailli evlerini terk etmek ve ülke içinde hareket etmek zorunda kaldı.
İsrail Başbakanlık verilerine göre, tahliye mecburiyeti nedeniyle 17 gün boyunca evlerini terk edenlerin yaklaşık yarısının Gazze Şeridi ve Lübnan sınırına yakın 105 yerleşim yerinde yaşadığı, diğer yarısının ise ön cepheye yakın bölgelerden sakinlerin oluşturduğu kaydedildi.
08:25 23.10.2023
İsrail Lübnan topraklarına saldırdı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'da bulunan silahlı bir oluşuma saldırdığı bildirildi.
Resmi Telegram kanalındaki açıklamasında, “İsrail Savunma Kuvvetleri, gece Lübnan'daki bir terör hücresine ve ayrıca bir tanksavar füze fırlatma sahasına saldırdı” ifadelerine yer veren IDF, oluşumun İsrail'in kuzeyindeki Şlomi köyü yönüne bir roket fırlatmayı planladığını iddia ediyor.