İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman | Hastane çevreleri hedef alındı, 'orada Hamas kalmayacak'

İsrail-Filistin arasındaki şiddetli çatışmalar 17. gününde de sürüyor. İsrail ordusu, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye yönelik hava bombardımanını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi. Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Hastane çevreleri hedef alındı

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı. Şifa Hastanesi'nin, içinde en çok yaralı barındıran tıp merkezi olduğu biliniyor.

400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Tıp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail saldırıları sonucu pazar günü, Han Yunus Mülteci Kampı'nda 44, Rafah'ta 57, kentin orta kesiminde 168, Gazze kent merkezinde 66, kuzey bölgesinde 44 Filistin vatandaşı yaşamını yitirdi.

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