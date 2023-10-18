İsrail Gazze'de hastane vurdu: En az 500 kişi öldü, 'tedavi imkanlarının tükenmesine saatler kaldı'

İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze'deki bir hastaneyi vurdu. İsrail'in hastaneye yönelik saldırısında en az 500 kişi yaşamını yitirdi, Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. Tedavi imkanlarının tükenmesine birkaç saat kaldığı belirtildi. Saldırının yankıları ise sürüyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 12. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırdı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının yankıları da sürüyor. Birçok ülkede İsrail'e tepki büyürken protestolar da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan İsrail saldırısını 'katliam' olarak nitelendirdi. "Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" değerlendirmesini yapan Kudra, hastanede saldırıya maruz kalanların durumunu şu ifadelerle aktardı:

'Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı'

"Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi."

Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu" dedi.

'Tedavi imkanları tükeniyor, birkaç saat kaldı'

Çok sayıda kişinin halen ameliyat olmayı beklediğini aktaran Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çekti.

Kudra, Gazze'de sağlık imkanlarının tükenmek üzere olduğunu "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" ifadeleriyle dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. Hamas ise 'Bu bir soykırımdır' ifadesini kullandı.

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