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İsrail Gazze'de hastane vurdu: En az 500 kişi öldü, 'tedavi imkanlarının tükenmesine saatler kaldı'
İsrail Gazze'de hastane vurdu: En az 500 kişi öldü, 'tedavi imkanlarının tükenmesine saatler kaldı'
İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze'deki bir hastaneyi vurdu. İsrail'in hastaneye yönelik saldırısında en az 500 kişi yaşamını yitirdi, Filistin'de 3 günlük... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail hastane vurdu - Sputnik Türkiye

İsrail Gazze'de hastane vurdu: En az 500 kişi öldü, 'tedavi imkanlarının tükenmesine saatler kaldı'

07:28 18.10.2023 (güncellendi: 07:33 18.10.2023)
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İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze'deki bir hastaneyi vurdu. İsrail'in hastaneye yönelik saldırısında en az 500 kişi yaşamını yitirdi, Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. Tedavi imkanlarının tükenmesine birkaç saat kaldığı belirtildi. Saldırının yankıları ise sürüyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 12. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırdı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının yankıları da sürüyor. Birçok ülkede İsrail'e tepki büyürken protestolar da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan İsrail saldırısını 'katliam' olarak nitelendirdi. "Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" değerlendirmesini yapan Kudra, hastanede saldırıya maruz kalanların durumunu şu ifadelerle aktardı:

'Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı'

"Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi."
Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu" dedi.

'Tedavi imkanları tükeniyor, birkaç saat kaldı'

Çok sayıda kişinin halen ameliyat olmayı beklediğini aktaran Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çekti.
Kudra, Gazze'de sağlık imkanlarının tükenmek üzere olduğunu "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" ifadeleriyle dile getirdi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. Hamas ise 'Bu bir soykırımdır' ifadesini kullandı.

Ürdün dörtlü zirveyi iptal etti

Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal ettiği duyurdu.
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08:36 18.10.2023
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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07:32 18.10.2023
Beyaz Saray'a göre Ürdün'deki dörtlü zirve tarafların 'ortak kararıyla' iptal edildi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e giden uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kirby, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararı ile iptal edildiğini savundu.
Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı" ifadelerini kullandı.
07:30 18.10.2023
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