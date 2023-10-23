Batılı liderlerden İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili ortak bildiri
11:41 23.10.2023 (güncellendi: 11:42 23.10.2023)
© İHA / ETIENNE LAURENTABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
© İHA / ETIENNE LAURENT
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada'nın liderleri, video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmede İsrail'i ve İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyen bir ortak bildiriyi kabul etti.
Toplantı sonunda bir ortak bildiri kabul eden liderler, İsrail ve İsrail'in 'terörizme karşı kendini savunma hakkını desteklediklerini' yineledi ve sivillerin korunması için uluslararası beşeri hukuka uyma çağrısı yaptı.
Liderler, bölgedeki, özellikle de Gazze'den ayrılmak isteyen vatandaşlarını desteklemek için yakın koordinasyon içinde olma kararlarını ifade etti.
ABD'li 2 esirin serbest bırakılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.
Bildiride, Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım konvoylarının ulaşmasından duyulan memnuniyet de dile getirilirken 'bölgedeki ortaklarla yemek, su, tıbbi yardım gibi ihtiyaçların karşılanması için işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği' belirtildi.
Liderler, çatışmanın yayılmasını önlemek ve Ortadoğu'da istikrarı korumak için yakın diplomatik koordinasyonun devamını desteklediklerini ve politik çözüm ve uzun süreli barış için çalışacaklarını da ifade etti.
Liderler, bölgedeki, özellikle de Gazze'den ayrılmak isteyen vatandaşlarını desteklemek için yakın koordinasyon içinde olma kararlarını ifade etti.
ABD'li 2 esirin serbest bırakılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.
Bildiride, Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım konvoylarının ulaşmasından duyulan memnuniyet de dile getirilirken 'bölgedeki ortaklarla yemek, su, tıbbi yardım gibi ihtiyaçların karşılanması için işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği' belirtildi.
Liderler, çatışmanın yayılmasını önlemek ve Ortadoğu'da istikrarı korumak için yakın diplomatik koordinasyonun devamını desteklediklerini ve politik çözüm ve uzun süreli barış için çalışacaklarını da ifade etti.