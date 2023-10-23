https://sputniknews.com.tr/20231023/israil-savunma-bakanindan-kara-harekati--aciklamasi-aylarca-surebilir-1076612162.html

İsrail Savunma Bakanı'ndan kara harekatı açıklaması: Aylarca sürebilir

İsrail Savunma Bakanı'ndan kara harekatı açıklaması: Aylarca sürebilir

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'ye yönelik kara harekatının aylarca sürebileceğini belirtti. Galant "Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

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Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre İsrail savunma Bakanı Galant, Gazze sınırı yakınlarında Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında açıklamalarda bulundu.Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" ifadelerini kullandı.İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, savaşın bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231022/rusya-israilin-savas-jetleri-sam-ve-halep-havalimanlarini-yedi-kez-vurdu-1076611473.html

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