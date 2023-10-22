https://sputniknews.com.tr/20231022/rusya-israilin-savas-jetleri-sam-ve-halep-havalimanlarini-yedi-kez-vurdu-1076611473.html
Rusya: İsrail’in savaş jetleri Şam ve Halep havalimanlarını yedi kez vurdu
Rusya: İsrail’in savaş jetleri Şam ve Halep havalimanlarını yedi kez vurdu
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait üç F-15 ve dört F-16 avcı uçağının Akdeniz’den... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T23:04+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, bugünkü basın açıklamasında İsrail’in Suriye’deki havalimanlarını hedef aldığı saldırısına ilişkin bilgi paylaştı, saldırı sonucu havalimanlarında iniş-kalkış pistlerinin kısmen hasar gördüğünü, havalimanlarının çalışmasının aksadığını belirtti.Tuğamiral Kulit, “22 Ekim saat 05.22'den 05.33'e kadar İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait üç F-15 taktik avcı uçağı ve dört F-16 taktik avcı uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Akdeniz'den Şam ve Neyrab (Halep) havalimanlarının altyapısını vurdu. İsrail'in hava saldırıları sonucunda pistler kısmen hasar gördü, havalimanlarının çalışması aksadı” diye konuştu.‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, militanların İdlib'deki tesislerine 3 hava saldırısı düzenledi’Kulit, terör örgütleri tarafından gelebilecek provokasyonların önlenmesi amacı ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı uçakların militanların İdlib'deki tesislerine 3 hava saldırısı düzenlediği bilgisini verdi.Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, teröristlerin sıradaki silahlı provokasyonlarını önlemek amacıyla teröristlerin İdlib vilayetindeki tesislerine üç hava saldırısı düzenledi. Yasadışı silahlı oluşumlara ait bir mühimmat deposu, bir eğitim kampı ve bir müstahkem mevkii imha edildi” vurgusunu yaptı.Tuğamiral Kulit ayrıca ABD öncülüğündeki sözde uluslararası koalisyonun Rusya ile koordine etmeden insansız hava araçları uçurarak 9 Aralık 2019 tarihli Çatışmaları Önleme Protokollerini 4 kez ihlal ettiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231022/rus-vekil-israilin-suriyeye-saldirilari-arap-askeri-blogunun-olusmasina-yol-acacak-1076611139.html
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Rusya: İsrail’in savaş jetleri Şam ve Halep havalimanlarını yedi kez vurdu
23:04 22.10.2023 (güncellendi: 23:09 22.10.2023) Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait üç F-15 ve dört F-16 avcı uçağının Akdeniz’den Suriye'nin Halep kentindeki Neyrab Havalimanı’nı ve Şam Havalimanı’nı yedi kez vurduğunu bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, bugünkü basın açıklamasında İsrail’in Suriye’deki havalimanlarını hedef aldığı saldırısına ilişkin bilgi paylaştı, saldırı sonucu havalimanlarında iniş-kalkış pistlerinin kısmen hasar gördüğünü, havalimanlarının çalışmasının aksadığını belirtti.
Tuğamiral Kulit, “22 Ekim saat 05.22'den 05.33'e kadar İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait üç F-15 taktik avcı uçağı ve dört F-16 taktik avcı uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Akdeniz'den Şam ve Neyrab (Halep) havalimanlarının altyapısını vurdu. İsrail'in hava saldırıları sonucunda pistler kısmen hasar gördü, havalimanlarının çalışması aksadı” diye konuştu.
‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, militanların İdlib'deki tesislerine 3 hava saldırısı düzenledi’
Kulit, terör örgütleri tarafından gelebilecek provokasyonların önlenmesi amacı ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı uçakların militanların İdlib'deki tesislerine 3 hava saldırısı düzenlediği bilgisini verdi.
Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, teröristlerin sıradaki silahlı provokasyonlarını önlemek amacıyla teröristlerin İdlib vilayetindeki tesislerine üç hava saldırısı düzenledi. Yasadışı silahlı oluşumlara ait bir mühimmat deposu, bir eğitim kampı ve bir müstahkem mevkii imha edildi” vurgusunu yaptı.
Tuğamiral Kulit ayrıca ABD öncülüğündeki sözde uluslararası koalisyonun Rusya ile koordine etmeden insansız hava araçları uçurarak 9 Aralık 2019 tarihli Çatışmaları Önleme Protokollerini 4 kez ihlal ettiğini sözlerine ekledi.