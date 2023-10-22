https://sputniknews.com.tr/20231022/rus-vekil-israilin-suriyeye-saldirilari-arap-askeri-blogunun-olusmasina-yol-acacak-1076611139.html
Rus vekil: İsrail'in Suriye'ye saldırıları Arap askeri bloğunun oluşmasına yol açacak
Rus vekil: İsrail'in Suriye'ye saldırıları Arap askeri bloğunun oluşmasına yol açacak
Rusya Devlet Duması vekili Adalbi Şhagoşev, İsrail’in Suriye'ye ve diğer devletlere saldırmaya devam etmesinin Arap devletlerinin içinde yer alacağı bir askeri... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T22:11+0300
2023-10-22T22:11+0300
2023-10-22T22:11+0300
israil
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074440423_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_888c98d405f921a2eba2689fcce49e3f.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Şhagoşev, Sputnik’e demecinde İsrail’in Suriye'nin Halep ve Şam’daki havalimanlarını hedef aldığı saldırısını değerlendirdi, Suriye’ye ve diğer devletlere bu tür saldırıların devamının Arap devletlerinden bir askeri bloğun oluşmasına yol açacağını söyledi.Şhagoşev, “İsrailliler Suriye'deki havalimanlarını, Lübnan’ı vuruyor. Ve eylemlerini ABD ile koordine ediyor. İsrail'in Suriye'yi, Lübnan'ı, komşu ülkeleri bombalaması halinde bunun Arap ülkeleri arasında askeri bir ittifak oluşmasına yol açabileceğine inanıyorum” diye konuştu.Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu Halep ve Şam’daki uluslararası havalimanlarında iniş-kalkış pistlerinin hasar gördüğünü ve devre dışı kaldığını açıklamıştı.
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074440423_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbf231de965dadc9880fbe30b47520a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin
Rus vekil: İsrail'in Suriye'ye saldırıları Arap askeri bloğunun oluşmasına yol açacak
Abone ol
Rusya Devlet Duması vekili Adalbi Şhagoşev, İsrail’in Suriye'ye ve diğer devletlere saldırmaya devam etmesinin Arap devletlerinin içinde yer alacağı bir askeri bloğun oluşmasına yol açacağını belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Şhagoşev, Sputnik’e demecinde İsrail’in Suriye'nin Halep ve Şam’daki havalimanlarını hedef aldığı saldırısını değerlendirdi, Suriye’ye ve diğer devletlere bu tür saldırıların devamının Arap devletlerinden bir askeri bloğun oluşmasına yol açacağını söyledi.
Şhagoşev, “İsrailliler Suriye'deki havalimanlarını, Lübnan’ı vuruyor. Ve eylemlerini ABD ile koordine ediyor. İsrail'in Suriye'yi, Lübnan'ı, komşu ülkeleri bombalaması halinde bunun Arap ülkeleri arasında askeri bir ittifak oluşmasına yol açabileceğine inanıyorum” diye konuştu.
Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu Halep ve Şam’daki uluslararası havalimanlarında iniş-kalkış pistlerinin hasar gördüğünü ve devre dışı kaldığını açıklamıştı.