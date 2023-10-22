https://sputniknews.com.tr/20231022/rus-vekil-israilin-suriyeye-saldirilari-arap-askeri-blogunun-olusmasina-yol-acacak-1076611139.html

Rus vekil: İsrail'in Suriye'ye saldırıları Arap askeri bloğunun oluşmasına yol açacak

Rus vekil: İsrail'in Suriye'ye saldırıları Arap askeri bloğunun oluşmasına yol açacak

Rusya Devlet Duması vekili Adalbi Şhagoşev, İsrail’in Suriye'ye ve diğer devletlere saldırmaya devam etmesinin Arap devletlerinin içinde yer alacağı bir askeri... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

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israil

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Şhagoşev, Sputnik’e demecinde İsrail’in Suriye'nin Halep ve Şam’daki havalimanlarını hedef aldığı saldırısını değerlendirdi, Suriye’ye ve diğer devletlere bu tür saldırıların devamının Arap devletlerinden bir askeri bloğun oluşmasına yol açacağını söyledi.Şhagoşev, “İsrailliler Suriye'deki havalimanlarını, Lübnan’ı vuruyor. Ve eylemlerini ABD ile koordine ediyor. İsrail'in Suriye'yi, Lübnan'ı, komşu ülkeleri bombalaması halinde bunun Arap ülkeleri arasında askeri bir ittifak oluşmasına yol açabileceğine inanıyorum” diye konuştu.Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu Halep ve Şam’daki uluslararası havalimanlarında iniş-kalkış pistlerinin hasar gördüğünü ve devre dışı kaldığını açıklamıştı.

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