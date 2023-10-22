https://sputniknews.com.tr/20231022/israil-lubnanin-savasa-cekildigini-iddia-etti-1076598755.html
İsrail, Lübnan'ın savaşa çekildiğini iddia etti
İsrail, Lübnan'ın savaşa çekildiğini iddia etti
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi temsilcisi Jonathan Conricus, İran destekli Hizbullah grubunun Lübnan'ı savaşa sürüklediğini iddia etti. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T11:21+0300
2023-10-22T11:21+0300
2023-10-22T11:34+0300
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İsrail gazetesi The Times of Israel'e konuşan Conricus, Hizbullah örgütünün Lübnan'ı kazanacağı hiçbir şeyin olmadığı, ancak kaybedeceği çok şeyin olacağı bir savaşa sürüklediğini söylerken, “Hizbullah çok ama çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bölgedeki gerilimi tırmandırıyorlar” ifadelerini kullandı.Conricus, Hizbullah'ın saldırılarının her geçen gün daha da sıklaştığına dikkat çekerken, Lübnanlı yetkilileri, devletlerinin egemenlik ve refahını ‘Gazze Şeridi'ndeki teröristler uğruna’ feda etmeye hazır olup olmadıklarını düşünmeye davet etti.İsrail, Lübnan sınırındaki 14 yerleşim yerinin daha boşaltılacağını duyurduİsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan sınırındaki 14 yerleşim biriminin tahliye edileceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231022/canli--israil-gazze-seridindeki-nuseyrat-multeci-kampinda-carsiyi-bombaladi-1076593800.html
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İsrail, Lübnan'ın savaşa çekildiğini iddia etti
11:21 22.10.2023 (güncellendi: 11:34 22.10.2023) Abone ol
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi temsilcisi Jonathan Conricus, İran destekli Hizbullah grubunun Lübnan'ı savaşa sürüklediğini iddia etti.
İsrail gazetesi The Times of Israel'e konuşan Conricus, Hizbullah örgütünün Lübnan'ı kazanacağı hiçbir şeyin olmadığı, ancak kaybedeceği çok şeyin olacağı bir savaşa sürüklediğini söylerken, “Hizbullah çok ama çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bölgedeki gerilimi tırmandırıyorlar” ifadelerini kullandı.
Conricus, Hizbullah'ın saldırılarının her geçen gün daha da sıklaştığına dikkat çekerken, Lübnanlı yetkilileri, devletlerinin egemenlik ve refahını ‘Gazze Şeridi'ndeki teröristler uğruna’ feda etmeye hazır olup olmadıklarını düşünmeye davet etti.
İsrail, Lübnan sınırındaki 14 yerleşim yerinin daha boşaltılacağını duyurdu
İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan sınırındaki 14 yerleşim biriminin tahliye edileceğini duyurmuştu.