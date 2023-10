https://sputniknews.com.tr/20231023/turkiyenin-israil-filistin-cozumune-yonelik-garantorluk-teklifi-hakkinda-rusyadan-aciklama-1076624178.html

Türkiye'nin İsrail-Filistin çözümüne yönelik garantörlük teklifi hakkında Rusya'dan açıklama

Türkiye'nin İsrail-Filistin çözümüne yönelik garantörlük teklifi hakkında Rusya'dan açıklama

Türkiye'nin barışçıl bir çözüm amacıyla İsrail-Filistin çatışmasının taraflarına sunduğu garantörlük önerisi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T11:32+0300

2023-10-23T11:32+0300

2023-10-23T11:57+0300

dünya

israil

israil-filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075088400_0:378:2047:1529_1920x0_80_0_0_d28069072f6d7d688afe9a7beef7343c.jpg

Gazetecilerin sorusu üzerine İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin Türkiye'nin garantörlük teklifiyle ilgili değerlendirme yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, "Mevcut durumda diplomatik kanallar devreye alındı. Tüm partnerlerle, tüm aktörlerle iletişim halindeyiz. Rusya'nın tutumu iyi biliniyor. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında ortaya koyuldu" dedi.'İki devleti öngören karar uygulanmadan krizin aşılması mümkün değil'Gruşko, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun kararlarına uygun olarak iki devlet kurulmasına dayanan ana sorun çözülmeden bölgedeki krizin aşılmasını mümkün görmediğinin altını çizdi.Dışişleri Bakanı Fidan garantörlük teklifini duyurmuştuTürkiye'nin bölgede barış için garantörlük formülü önerdiğini açıklayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özellikle Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin bölgeden olmasının telkin edildiğini vurgulamıştı. Fidan, "Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar. Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir anlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin" diyerek, yalnızca bu şekilde kalıcı barışın ortaya çıkacağına dikkati çekmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov desteğini açıklamıştıDaha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin garantörlük önerisi hakkında "Her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim, açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusu tarafından dikte ediliyor. Bölgedeki sorunları çözebilecek her türlü yaklaşımın başkalarının çıkarları pahasına yalnızca birinin çıkarlarını dayatma değil, tarafların çıkarları dengesine dayanmasını savunması gerekir. Bana öyle geliyor ki, Türkiye'nin bu girişimi tam olarak böyle bir dengeyi sağlama arzusunda. Biz de bunu dikkate almak için işbirliği yapmaya hazır olacağız" yorumunu yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231023/israil-acikladi-kara-harekatini-ancak-bu-sartlarla-iptal-ederiz-1076616061.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin