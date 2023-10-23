https://sputniknews.com.tr/20231023/israil-acikladi-kara-harekatini-ancak-bu-sartlarla-iptal-ederiz-1076616061.html

İsrail açıkladı: Kara harekatını ancak 'bu şartlarla' iptal ederiz

İsrail açıkladı: Kara harekatını ancak 'bu şartlarla' iptal ederiz

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Conricus, Hamas'ın tüm tutukluları serbest bırakması ve teslim olması halinde Gazze Şeridi'nde kara operasyonu... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

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Avustralya radyo istasyonu ABC'de konuşan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin basın sözcüsü Jonathan Conricus, günlerdir gündemden düşmeyen ‘Gazze’de kara harekatı’ ile ilgili açıklamasında, “Eğer Hamas, şu anda yaptığı gibi İsrailli sivillerin arkasında saklandığı yerden çıkıp, 212 rehinemizi geri verir ve kayıtsız şartsız teslim olursa, o zaman savaş biter” ifadelerini kullandı.Conricus, Hamas’ın bu şartları yerine getirmemesi durumunda İsrail ordusunun Gazze’de kara operasyonu yapmak zorunda kalacağını vurguladı.Filistin'e destek verenlere tepkiKonuşmasında, dünya çapındaki ‘Filistin’e destek’ gösterilerine de tepki veren İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Conricus, “Filistin yanlısı protestocular ya Gazze Şeridi'ndeki durumdan habersiz ya da İsrail'den nefret ediyor” dedi.Conricus, aralarında Avustralya'nın da bulunduğu dünyanın bazı ülkelerinde gerçekleşen ve Filistin'i destekleyen eylemlerin sivilleri yok eden 'teröristlere destek' anlamına geldiğini iddia ederken, “Bu protesto gösterilerine ya Gazze'de olup bitenlerden haberi olmayanlar ya da İsrail'e karşı nefret dolu insanlar katılıyor” ifadelerini kullandı.Conricus, Filistin’e destek gösterilerine katılanların işkence yapan, sivilleri idam eden ve egemen bir ülkeye saldıran bir örgütü desteklediğini iddia ederken, bu gösterilere katılanların teröristlerin tarafını tuttuğunu aktardı.“Onların yanında olmak ister misiniz?” diye soran İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü, sözlerini, “Teröristlerin yanında mı, yoksa İsrail'in yanında mı olacaksınız? Bu sizin ahlaki tercihinizdir ve tarihe geçecektir" diye tamamladı.İsrail, Gazze Şeridi'nde kara harekatına hazırlanıyor İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'ye yönelik kara harekatının aylarca sürebileceğini belirtti. Galant "Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" dedi.Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre İsrail savunma Bakanı Galant, Gazze sınırı yakınlarında Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında açıklamalarda bulundu.Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-disisleri-bakanligi-iki-devletli-cozum-olmadan-adil-bir-sonuc-saglanamaz-1076588634.html

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