https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-duyurdu-israil-gazzeye-esi-gorulmemis-vahsette-bir-operasyon-planliyor-1076511122.html

Batı basını duyurdu: İsrail Gazze'ye 'eşi görülmemiş vahşette bir operasyon’ planlıyor

Batı basını duyurdu: İsrail Gazze'ye 'eşi görülmemiş vahşette bir operasyon’ planlıyor

Birçok Batı medyası, kaynaklara dayandırdıkları haberlerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde planladığı askeri operasyonu ‘benzeri görülmemiş bir vahşet’... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T14:32+0300

2023-10-19T14:32+0300

2023-10-19T14:32+0300

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israil ordusu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

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İsrail ordusu tarafından ‘Demir Kılıçlar’ kod adı verilen operasyonun daha önce benzeri görülmemiş bir vahşetle karakterize edileceğini yazan ajans, İsrail'in daha önce Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hiçbir eyleme benzemeyeceğinin altını çizdi.Haberde, “İsrail, çok sayıda sivil kayıp pahasına bile olsa Gazze'nin altyapısını yok etmeyi, bölge sakinlerini Mısır sınırına itmeyi ve bölgedeki yer altı tünel ağını havaya uçurarak Hamas'ın peşine düşmeyi planlıyor” diye eklerken, ajansa konuşan İsrailli yetkililer, savaştan sonra bölgenin geleceğinin nasıl olacağına dair henüz bir fikirleri olmadığını aktarıyor.Hamas'ın başlattığı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’, sonrasında İsrail'in ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’nu devreye almasıyla şiddetlenen gerilimle ilgili konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinli örgüt Hamas arasındaki çatışmanın uzun ve zor olacağını belirterek İsrail için bunun 'farklı türden bir düşmanla farklı türden bir savaş' olduğunu ancak sonunda İsrail'in galip geleceğini ifade etmişti.Yerel halkın çektiği acıların ve ölümlerin sorumluluğunu Hamas destekçilerine yükleyen Netanyahu, radikallerin İsraillilere saldırarak ve Filistinli gibi davranarak 'çifte savaş suçu' işledikleri görüşünü bir kez daha dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-kara-harekati-hazirliklarini-tamamladi-hastane-yakinina-saldiri-bmye-ait-okul-vuruldu-1076493759.html

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