https://sputniknews.com.tr/20231021/israil-ordu-sozcusu-gazzeye-saldirilari-arttiracagiz-1076591667.html

İsrail ordu sözcüsü: Gazze'ye saldırıları arttıracağız

İsrail ordu sözcüsü: Gazze'ye saldırıları arttıracağız

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artıracağını açıkladı. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T23:25+0300

2023-10-21T23:25+0300

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Tuğgeneral Daniel Hagari, ordunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artıracağını söyledi. Haaretz gazetesinin aktardığına göre Sözcü, "Gazze Şehri bölgesine daha aktif bir şekilde saldırmaya ve saldırıları arttırmaya devam edeceğiz" dedi.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki apartmanlarda faaliyet gösterdiğini belirterek "Çatışmaların başlamasından bu yana Hamas ve İslami Cihad'ın 550 başarısız saldırısı Gazze'nin içine düştü ve Gazzeli vatandaşların ölümüne neden oldu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231021/israil-genelkurmay-baskani-iki-hafta-onceki-sahneleri-hatirlayarak-gazzeye-girecegiz-1076590797.html

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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, islami cihad