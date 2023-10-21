https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-disisleri-bakanligi-iki-devletli-cozum-olmadan-adil-bir-sonuc-saglanamaz-1076588634.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'İki devletli çözüm' olmadan adil bir sonuç sağlanamaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'İki devletli çözüm' olmadan adil bir sonuç sağlanamaz

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Kahire Barış Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Filistin-İsrail çatışmasını durduracak eylemler üzerinde... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T20:30+0300

2023-10-21T20:30+0300

2023-10-21T20:30+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, yaptığı açıklamada, Rus diplomasisinin Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu yatıştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yayımlanan açıklamadya göre Bogdanov şu ifadeleri lullandı:Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan konuşma metninde Bogdanov, Rus diplomasisinin mevcut durumu yatıştırmak üzere yoğun çaba sarf ettiğini ifade ederek Vladimir Putin'in ve Sergey Lavrov'un bu konuda yoğun mesai harcadığını belirtti.Konuşma metninde Bogdanov, Bİrleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin-İsrail çatışması ile ilgili hadise konusunda ise şu cümlelere yer verdi:Mevcut krizin Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları doğrultusunda 'iki devletli çözüm' temelinde adil bir çözüme kavuşturulmadan çözülemeyeceğini ifade eden Bogdanov, Rusya'nın bu meseledeki pozisyonunun ilkeli ve tutarlı olduğunu ifade ederek açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:Bölge devletlerinin aktif rol oynayacağı kolektif bir arabuluculuk mekanizmasının oluşturulması gündemde olduğunu vurgulayan Bogdanov, bölge ülkelerinin meseleleri kendi başlarına ellerine almaları ve dış baskıya maruz kalmamaları halinde Ortadoğu'nun istikrara kavuşturulması yönünde büyük başarılar elde edildiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-rusya-ateskes-sonrasi-filistin-devletinin-kurulmasini-umuyor-1076262400.html

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