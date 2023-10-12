https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-rusya-ateskes-sonrasi-filistin-devletinin-kurulmasini-umuyor-1076262400.html
Lavrov: Rusya, ateşkes sonrası Filistin devletinin kurulmasını umuyor
Lavrov: Rusya, ateşkes sonrası Filistin devletinin kurulmasını umuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Umarız herkes, ateşkes sonrası BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarını uygulama... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T09:45+0300
2023-10-12T09:45+0300
2023-10-12T11:24+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
israil-filistin
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Sergey Lavrov, çatışmaların sona ermesiyle birlikte Filistin ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulamaya geri dönmesini umduğunu vurgularken, “Umarız herkes, ateşkes sonrası BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarını uygulama yükümlülüğünü ciddiye alır” dedi.BDT’ye üye devletlerin dışişleri bakanlarının da İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerden ve ateşkesten yana olduğuna dikkat çeken Lavrov, bakanların bölgedeki çatışma konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunun altını çizdi.'Ayrımsız olarak güç kullanımına izin verilmemesi gerektiği konusunda mutabık kaldık'Rusya Dışişleri Bakanı, toplantıda İsrail-Filistin geriliminin masaya yatırıldığını ve tüm katılımcıların bölgedeki çatışmalarla ilgili ortak bildiri adına müşterek bir tutum üzerinde anlaşabileceğini söylerken, “Ancak herkesin aynı görüşte olduğunu söyleyebilirim. Bugün bunu dar bir formatta tartıştık. Bu çatışmanın derhal durdurulması ve uluslararası insani hukuka saygı duyulması gerektiği, her iki taraftaki çok sayıda sivilin acı çektiği terör eylemlerine, ayrımsız olarak güç kullanımına izin verilmemesi gerektiği konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumunda İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her zaman İsrail-Filistin meselesi konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını savunduklarını vurgulamış, “Yıllardır bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını savunduk. Bütün sorunların temeli de budur” diye konuşmuştu.İsrail'in uyguladığı politikasının da problemin sebeplerinden biri olduğuna işaret eden Putin, ülkenin Filistin konusunda yıllarca uyguladığı ‘iskan politikası’nın sonuçta böyle bir şiddet patlamasına yol açtığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231011/rus-enerji-haftasinda-konusan-putin-rus-enerji-sektorunde-derin-degisiklikler-yasaniyor-1076237273.html
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sergey lavrov, rusya, israil-filistin, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
sergey lavrov, rusya, israil-filistin, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Lavrov: Rusya, ateşkes sonrası Filistin devletinin kurulmasını umuyor
09:45 12.10.2023 (güncellendi: 11:24 12.10.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Umarız herkes, ateşkes sonrası BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarını uygulama yükümlülüğünü ciddiye alır" açıklamasını yaptı.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Sergey Lavrov, çatışmaların sona ermesiyle birlikte Filistin ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulamaya geri dönmesini umduğunu vurgularken, “Umarız herkes, ateşkes sonrası BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarını uygulama yükümlülüğünü ciddiye alır” dedi.
BDT’ye üye devletlerin dışişleri bakanlarının da İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerden ve ateşkesten yana olduğuna dikkat çeken Lavrov, bakanların bölgedeki çatışma konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunun altını çizdi.
'Ayrımsız olarak güç kullanımına izin verilmemesi gerektiği konusunda mutabık kaldık'
Rusya Dışişleri Bakanı, toplantıda İsrail-Filistin geriliminin masaya yatırıldığını ve tüm katılımcıların bölgedeki çatışmalarla ilgili ortak bildiri adına müşterek bir tutum üzerinde anlaşabileceğini söylerken, “Ancak herkesin aynı görüşte olduğunu söyleyebilirim. Bugün bunu dar bir formatta tartıştık. Bu çatışmanın derhal durdurulması ve uluslararası insani hukuka saygı duyulması gerektiği, her iki taraftaki çok sayıda sivilin acı çektiği terör eylemlerine, ayrımsız olarak güç kullanımına izin verilmemesi gerektiği konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.
Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumunda İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her zaman İsrail-Filistin meselesi konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını savunduklarını vurgulamış, “Yıllardır bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını savunduk. Bütün sorunların temeli de budur” diye konuşmuştu.
İsrail'in uyguladığı politikasının da problemin sebeplerinden biri olduğuna işaret eden Putin, ülkenin Filistin konusunda yıllarca uyguladığı ‘iskan politikası’nın sonuçta böyle bir şiddet patlamasına yol açtığını kaydetti.