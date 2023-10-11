https://sputniknews.com.tr/20231011/rus-enerji-haftasinda-konusan-putin-rus-enerji-sektorunde-derin-degisiklikler-yasaniyor-1076237273.html

Putin'den Akkuyu NGS açıklaması: Tüm yaşam döngüsü boyunca yöneteceğimiz ilk yurtdışı projesi

Putin'den Akkuyu NGS açıklaması: Tüm yaşam döngüsü boyunca yöneteceğimiz ilk yurtdışı projesi

Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ekonomisinin yapısal reformasyon sürecinden geçtiğini ve... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T14:47+0300

2023-10-11T14:47+0300

2023-10-11T15:07+0300

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rus enerji haftası

rus enerji haftası forumu

açıklama

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Başbakanı Muhammed Sudani, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumuna katıldı.Forumun katılımcılarına hitap eden Rusya lideri, Rus enerji sektöründe derin değişiklikler yaşandığının altını çizerek temel önceliklerinin iç pazarın ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu ve hükümetin Rusya'nın bölgelerinin enerji güvenliğini artıracağını.Putin'den Akkuyu NGS açıklamasıRus nükleer uzmanlarının yurtdışında aynı anda 22 güç ünitesinin inşasını yürüttüğüne ve bunun küresel pazarın yüzde 80'ine tekabül ettiğine dikkat çeken Putin, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) de bu projelerden biri olduğunu kaydetti.Putin, Akkuyu NGS'nin Rus uzmanların tasarım aşamasından devre dışı bırakma aşamasına kadar santralin tüm yaşam döngüsü boyunca yöneteceği ilk yurtdışı projesi olduğunu vurguladı.

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