https://sputniknews.com.tr/20231011/rus-enerji-haftasinda-konusan-putin-rus-enerji-sektorunde-derin-degisiklikler-yasaniyor-1076237273.html
Putin'den Akkuyu NGS açıklaması: Tüm yaşam döngüsü boyunca yöneteceğimiz ilk yurtdışı projesi
Putin'den Akkuyu NGS açıklaması: Tüm yaşam döngüsü boyunca yöneteceğimiz ilk yurtdışı projesi
Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ekonomisinin yapısal reformasyon sürecinden geçtiğini ve... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T14:47+0300
2023-10-11T14:47+0300
2023-10-11T15:07+0300
vladimir putin
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rus enerji haftası forumu
açıklama
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Başbakanı Muhammed Sudani, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumuna katıldı.Forumun katılımcılarına hitap eden Rusya lideri, Rus enerji sektöründe derin değişiklikler yaşandığının altını çizerek temel önceliklerinin iç pazarın ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu ve hükümetin Rusya'nın bölgelerinin enerji güvenliğini artıracağını.Putin'den Akkuyu NGS açıklamasıRus nükleer uzmanlarının yurtdışında aynı anda 22 güç ünitesinin inşasını yürüttüğüne ve bunun küresel pazarın yüzde 80'ine tekabül ettiğine dikkat çeken Putin, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) de bu projelerden biri olduğunu kaydetti.Putin, Akkuyu NGS'nin Rus uzmanların tasarım aşamasından devre dışı bırakma aşamasına kadar santralin tüm yaşam döngüsü boyunca yöneteceği ilk yurtdışı projesi olduğunu vurguladı.
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vladimir putin, rusya, dünya, rusya enerji haftası, rus enerji haftası, rus enerji haftası forumu, açıklama, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali
Putin'den Akkuyu NGS açıklaması: Tüm yaşam döngüsü boyunca yöneteceğimiz ilk yurtdışı projesi
14:47 11.10.2023 (güncellendi: 15:07 11.10.2023) Abone ol
Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ekonomisinin yapısal reformasyon sürecinden geçtiğini ve enerji sektöründe derin değişiklikler yaşandığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Başbakanı Muhammed Sudani, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumuna katıldı.
Forumun katılımcılarına hitap eden Rusya lideri, Rus enerji sektöründe derin değişiklikler yaşandığının altını çizerek temel önceliklerinin iç pazarın ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu ve hükümetin Rusya'nın bölgelerinin enerji güvenliğini artıracağını.
Putin'den Akkuyu NGS açıklaması
Rus nükleer uzmanlarının yurtdışında aynı anda 22 güç ünitesinin inşasını yürüttüğüne ve bunun küresel pazarın yüzde 80'ine tekabül ettiğine dikkat çeken Putin, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) de bu projelerden biri olduğunu kaydetti.
Putin, Akkuyu NGS'nin Rus uzmanların tasarım aşamasından devre dışı bırakma aşamasına kadar santralin tüm yaşam döngüsü boyunca yöneteceği ilk yurtdışı projesi olduğunu vurguladı.