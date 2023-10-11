https://sputniknews.com.tr/20231011/peskov-israil-filistin-geriliminde-esit-mesafe-korunmali-ancak-bu-cozumde-yer-alma-hakki-verir-1076229932.html
Peskov: İsrail-Filistin geriliminde eşit mesafe korunmalı, ancak bu çözümde yer alma hakkı verir
Peskov: İsrail-Filistin geriliminde eşit mesafe korunmalı, ancak bu çözümde yer alma hakkı verir
İsrail ve Filistin arasındaki çatışma hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın taraflar arasındaki eşit mesafesini koruması gerektiğini... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T11:39+0300
2023-10-11T11:39+0300
2023-10-11T11:39+0300
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dmitriy peskov, rusya, israil, filistin
dmitriy peskov, rusya, israil, filistin
Peskov: İsrail-Filistin geriliminde eşit mesafe korunmalı, ancak bu çözümde yer alma hakkı verir
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İsrail ve Filistin arasındaki çatışma hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın taraflar arasındaki eşit mesafesini koruması gerektiğini, ancak bu tutumun çözümde yer alma hakkı vereceğini ifade etti.