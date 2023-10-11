https://sputniknews.com.tr/20231011/rus-uzman-moskova-ve-ankaranin-filistin-israil-ihtilafina-iliskin-tutumlari-benzerlik-tasiyor-1076223801.html
Rus uzman: Moskova ve Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin tutumları benzerlik taşıyor
Rus uzman: Moskova ve Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin tutumları benzerlik taşıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları telefon görüşmesinde Filistin-İsrail arasındaki gerilimi ve... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T10:38+0300
2023-10-11T10:38+0300
2023-10-11T10:38+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
rusya
türkiye
israil-filistin sorunu
israil-filistin
gazze şeridi
batı şeria
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a88e89d294768854f9d15241e64652f4.jpg
Kremlin Sarayı tarafından görüşme sonrası paylaşılan yazılı açıklamada, iki liderin de bölgedeki şiddetin tırmanışından duydukları endişeyi dile getirdiği, Putin ve Erdoğan’ın derhal ateşkes ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtiyacına odaklandıklarını söyledi.Moskova ve Ankara, Ortadoğu krizinde uzun vadeli barışçıl çözümün yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan ve yine BM bünyesinde, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören 1967 sınırları temelinde, ‘iki devletli çözüm’ formülü ile mümkün olabileceğini vurguladı.Rusya tarafında Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik'e yaptığı açıklamasında, Rusya ve Türkiye'nin mevcut durumda Filistin meselesine ilişkin tutumlarının benzerliğine dikkat çekerken, “Putin ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına dayanarak, Filistin-İsrail çatışmasının birçok boyutunda Rusya ve Türkiye'nin benzer pozisyonları paylaştığını söyleyebiliriz. Hem Moskova hem de Ankara, onlarca yıldır devam eden savaşın temel nedeninin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkının henüz gerçekleşmemiş olması olduğuna eşit derecede inanıyor”dedi.Markov, aynı zamanda bu devletin bölgesel olarak bütünleşmesi ve şu anda olduğu gibi Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne bölünmemesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak da Filistin'in başkentinin ‘Doğu Kudüs’ olması gerektiğini vurguladı.Rusya ve Türkiye’nin Orta Doğu çatışmasının devam etmesinden Batı'yı eşit derecede sorumlu tuttuğunu altını çizen Markov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Markov, hem Moskova'nın hem de Ankara'nın Filistin-İsrail çatışmasında taraflardan hiçbirinin kullandığı acımasız mücadele yöntemlerini onaylamadığına inanırken, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231010/putinden-israil-filistin-gerilimine-dair-ilk-aciklama-1076201600.html
rusya
gazze şeridi
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7613b77de9fcf619b7fda256d23805a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, israil-filistin sorunu, israil-filistin, gazze şeridi, batı şeria, hamas, israil ordusu (idf), türk-rus toplumsal forumu
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, israil-filistin sorunu, israil-filistin, gazze şeridi, batı şeria, hamas, israil ordusu (idf), türk-rus toplumsal forumu
Rus uzman: Moskova ve Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin tutumları benzerlik taşıyor
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları telefon görüşmesinde Filistin-İsrail arasındaki gerilimi ve çatışma bölgesindeki ‘keskin biçimde kötüleşen’ durumu ele aldı.
Kremlin Sarayı tarafından görüşme sonrası paylaşılan yazılı açıklamada, iki liderin de bölgedeki şiddetin tırmanışından duydukları endişeyi dile getirdiği, Putin ve Erdoğan’ın derhal ateşkes ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtiyacına odaklandıklarını söyledi.
Moskova ve Ankara, Ortadoğu krizinde uzun vadeli barışçıl çözümün yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan ve yine BM bünyesinde, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören 1967 sınırları temelinde, ‘iki devletli çözüm’ formülü ile mümkün olabileceğini vurguladı.
Rusya tarafında Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik'e yaptığı açıklamasında, Rusya ve Türkiye'nin mevcut durumda Filistin meselesine ilişkin tutumlarının benzerliğine dikkat çekerken, “Putin ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına dayanarak, Filistin-İsrail çatışmasının birçok boyutunda Rusya ve Türkiye'nin benzer pozisyonları paylaştığını söyleyebiliriz. Hem Moskova hem de Ankara, onlarca yıldır devam eden savaşın temel nedeninin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkının henüz gerçekleşmemiş olması olduğuna eşit derecede inanıyor”dedi.
Markov, aynı zamanda bu devletin bölgesel olarak bütünleşmesi ve şu anda olduğu gibi Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne bölünmemesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak da Filistin'in başkentinin ‘Doğu Kudüs’ olması gerektiğini vurguladı.
Rusya ve Türkiye’nin Orta Doğu çatışmasının devam etmesinden Batı'yı eşit derecede sorumlu tuttuğunu altını çizen Markov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Moskova ve Ankara, bu çatışmanın asıl suçlusunun, bölgede aslında İsrail ve Filistinlileri karşı karşıya getiren, sorunun adil ve barışçıl yoldan çözülmesini engelleyen bir güvenlik sistemi yaratan Batı olduğu konusunda hemfikirdir. Batı, Filistin-İsrail çatışmasını Ortadoğu’daki petrol ve doğalgaz sahaları da dahil olmak üzere bölgede kendi kontrolünü kurmak için alaycı bir şekilde kullanıyor.”
Markov, hem Moskova'nın hem de Ankara'nın Filistin-İsrail çatışmasında taraflardan hiçbirinin kullandığı acımasız mücadele yöntemlerini onaylamadığına inanırken, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
“Benim görüşüme göre Rusya ve Türkiye, Hamas'ın amacına ulaşmak için kullandığı yöntemlerin, özellikle de sivillerin öldürülmesinin, terör saldırılarının ve diğerlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğuna inanıyor. Ancak İsrail'in ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan düşmanlık yürütme yöntemleri de asla kabul edilemez. Rusya ve Türkiye, İsrail'i Gazze Şeridi'nde büyük sivil kayıplarına yol açacak şekilde topyekûn bir temizlik yapmaya değil, müzakere masasına oturup kendi güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyor."