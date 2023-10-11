Rus uzman: Moskova ve Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin tutumları benzerlik taşıyor

Türkiye
Peskov: İsrail-Filistin geriliminde eşit mesafe korunmalı, ancak bu çözümde yer alma hakkı verir
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
19:56
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
20:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:19
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
20:35
1 dk
SESLİ HABER
'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı'
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
20:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bir Cumhuriyet değeri: Sümerbank fabrikaları
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
09:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Trafik sigortası ve otomotiv sektöründeki gelişmeler
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
18:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231011/rus-uzman-moskova-ve-ankaranin-filistin-israil-ihtilafina-iliskin-tutumlari-benzerlik-tasiyor-1076223801.html
Rus uzman: Moskova ve Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin tutumları benzerlik taşıyor
Rus uzman: Moskova ve Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin tutumları benzerlik taşıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları telefon görüşmesinde Filistin-İsrail arasındaki gerilimi ve... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T10:38+0300
2023-10-11T10:38+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
rusya
türkiye
israil-filistin sorunu
israil-filistin
gazze şeridi
batı şeria
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a88e89d294768854f9d15241e64652f4.jpg
Kremlin Sarayı tarafından görüşme sonrası paylaşılan yazılı açıklamada, iki liderin de bölgedeki şiddetin tırmanışından duydukları endişeyi dile getirdiği, Putin ve Erdoğan’ın derhal ateşkes ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtiyacına odaklandıklarını söyledi.Moskova ve Ankara, Ortadoğu krizinde uzun vadeli barışçıl çözümün yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan ve yine BM bünyesinde, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören 1967 sınırları temelinde, ‘iki devletli çözüm’ formülü ile mümkün olabileceğini vurguladı.Rusya tarafında Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik'e yaptığı açıklamasında, Rusya ve Türkiye'nin mevcut durumda Filistin meselesine ilişkin tutumlarının benzerliğine dikkat çekerken, “Putin ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına dayanarak, Filistin-İsrail çatışmasının birçok boyutunda Rusya ve Türkiye'nin benzer pozisyonları paylaştığını söyleyebiliriz. Hem Moskova hem de Ankara, onlarca yıldır devam eden savaşın temel nedeninin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkının henüz gerçekleşmemiş olması olduğuna eşit derecede inanıyor”dedi.Markov, aynı zamanda bu devletin bölgesel olarak bütünleşmesi ve şu anda olduğu gibi Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne bölünmemesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak da Filistin'in başkentinin ‘Doğu Kudüs’ olması gerektiğini vurguladı.Rusya ve Türkiye’nin Orta Doğu çatışmasının devam etmesinden Batı'yı eşit derecede sorumlu tuttuğunu altını çizen Markov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Markov, hem Moskova'nın hem de Ankara'nın Filistin-İsrail çatışmasında taraflardan hiçbirinin kullandığı acımasız mücadele yöntemlerini onaylamadığına inanırken, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231010/putinden-israil-filistin-gerilimine-dair-ilk-aciklama-1076201600.html
rusya
gazze şeridi
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7613b77de9fcf619b7fda256d23805a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, israil-filistin sorunu, israil-filistin, gazze şeridi, batı şeria, hamas, israil ordusu (idf), türk-rus toplumsal forumu
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, israil-filistin sorunu, israil-filistin, gazze şeridi, batı şeria, hamas, israil ordusu (idf), türk-rus toplumsal forumu

Rus uzman: Moskova ve Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin tutumları benzerlik taşıyor

10:38 11.10.2023
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© İHA
Abone olTelegram
Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları telefon görüşmesinde Filistin-İsrail arasındaki gerilimi ve çatışma bölgesindeki ‘keskin biçimde kötüleşen’ durumu ele aldı.
Kremlin Sarayı tarafından görüşme sonrası paylaşılan yazılı açıklamada, iki liderin de bölgedeki şiddetin tırmanışından duydukları endişeyi dile getirdiği, Putin ve Erdoğan’ın derhal ateşkes ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtiyacına odaklandıklarını söyledi.
Moskova ve Ankara, Ortadoğu krizinde uzun vadeli barışçıl çözümün yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan ve yine BM bünyesinde, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören 1967 sınırları temelinde, ‘iki devletli çözüm’ formülü ile mümkün olabileceğini vurguladı.
Rusya tarafında Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik'e yaptığı açıklamasında, Rusya ve Türkiye'nin mevcut durumda Filistin meselesine ilişkin tutumlarının benzerliğine dikkat çekerken, “Putin ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına dayanarak, Filistin-İsrail çatışmasının birçok boyutunda Rusya ve Türkiye'nin benzer pozisyonları paylaştığını söyleyebiliriz. Hem Moskova hem de Ankara, onlarca yıldır devam eden savaşın temel nedeninin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkının henüz gerçekleşmemiş olması olduğuna eşit derecede inanıyor”dedi.
Markov, aynı zamanda bu devletin bölgesel olarak bütünleşmesi ve şu anda olduğu gibi Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne bölünmemesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak da Filistin'in başkentinin ‘Doğu Kudüs’ olması gerektiğini vurguladı.
Rusya ve Türkiye’nin Orta Doğu çatışmasının devam etmesinden Batı'yı eşit derecede sorumlu tuttuğunu altını çizen Markov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Moskova ve Ankara, bu çatışmanın asıl suçlusunun, bölgede aslında İsrail ve Filistinlileri karşı karşıya getiren, sorunun adil ve barışçıl yoldan çözülmesini engelleyen bir güvenlik sistemi yaratan Batı olduğu konusunda hemfikirdir. Batı, Filistin-İsrail çatışmasını Ortadoğu’daki petrol ve doğalgaz sahaları da dahil olmak üzere bölgede kendi kontrolünü kurmak için alaycı bir şekilde kullanıyor.”
Markov, hem Moskova'nın hem de Ankara'nın Filistin-İsrail çatışmasında taraflardan hiçbirinin kullandığı acımasız mücadele yöntemlerini onaylamadığına inanırken, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
“Benim görüşüme göre Rusya ve Türkiye, Hamas'ın amacına ulaşmak için kullandığı yöntemlerin, özellikle de sivillerin öldürülmesinin, terör saldırılarının ve diğerlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğuna inanıyor. Ancak İsrail'in ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan düşmanlık yürütme yöntemleri de asla kabul edilemez. Rusya ve Türkiye, İsrail'i Gazze Şeridi'nde büyük sivil kayıplarına yol açacak şekilde topyekûn bir temizlik yapmaya değil, müzakere masasına oturup kendi güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyor."
Irak Başbakanı Muhammed Sudani (Solda) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
DÜNYA
Putin'den İsrail-Filistin gerilimine dair ilk açıklama
Dün, 15:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала