https://sputniknews.com.tr/20231011/rus-uzman-moskova-ve-ankaranin-filistin-israil-ihtilafina-iliskin-tutumlari-benzerlik-tasiyor-1076223801.html

Rus uzman: Moskova ve Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin tutumları benzerlik taşıyor

Rus uzman: Moskova ve Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin tutumları benzerlik taşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları telefon görüşmesinde Filistin-İsrail arasındaki gerilimi ve... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T10:38+0300

2023-10-11T10:38+0300

2023-10-11T10:38+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

rusya

türkiye

israil-filistin sorunu

israil-filistin

gazze şeridi

batı şeria

hamas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a88e89d294768854f9d15241e64652f4.jpg

Kremlin Sarayı tarafından görüşme sonrası paylaşılan yazılı açıklamada, iki liderin de bölgedeki şiddetin tırmanışından duydukları endişeyi dile getirdiği, Putin ve Erdoğan’ın derhal ateşkes ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtiyacına odaklandıklarını söyledi.Moskova ve Ankara, Ortadoğu krizinde uzun vadeli barışçıl çözümün yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan ve yine BM bünyesinde, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören 1967 sınırları temelinde, ‘iki devletli çözüm’ formülü ile mümkün olabileceğini vurguladı.Rusya tarafında Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik'e yaptığı açıklamasında, Rusya ve Türkiye'nin mevcut durumda Filistin meselesine ilişkin tutumlarının benzerliğine dikkat çekerken, “Putin ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına dayanarak, Filistin-İsrail çatışmasının birçok boyutunda Rusya ve Türkiye'nin benzer pozisyonları paylaştığını söyleyebiliriz. Hem Moskova hem de Ankara, onlarca yıldır devam eden savaşın temel nedeninin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkının henüz gerçekleşmemiş olması olduğuna eşit derecede inanıyor”dedi.Markov, aynı zamanda bu devletin bölgesel olarak bütünleşmesi ve şu anda olduğu gibi Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne bölünmemesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak da Filistin'in başkentinin ‘Doğu Kudüs’ olması gerektiğini vurguladı.Rusya ve Türkiye’nin Orta Doğu çatışmasının devam etmesinden Batı'yı eşit derecede sorumlu tuttuğunu altını çizen Markov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Markov, hem Moskova'nın hem de Ankara'nın Filistin-İsrail çatışmasında taraflardan hiçbirinin kullandığı acımasız mücadele yöntemlerini onaylamadığına inanırken, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231010/putinden-israil-filistin-gerilimine-dair-ilk-aciklama-1076201600.html

rusya

gazze şeridi

batı şeria

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, israil-filistin sorunu, israil-filistin, gazze şeridi, batı şeria, hamas, israil ordusu (idf), türk-rus toplumsal forumu