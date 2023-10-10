Putin'den İsrail-Filistin gerilimine dair ilk açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Algoritmaları biraz sorgulamak ve bilinçli olmak gerekiyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Prof. Ünal: İsrail’e bu kadar ağır zayiat verdirdiğinizde hiçbir hükümet bu işi sineye çekemez
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
18:29
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'nin yaptığı yardımı aştı
19:41
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231010/putinden-israil-filistin-gerilimine-dair-ilk-aciklama-1076201600.html
Putin'den İsrail-Filistin gerilimine dair ilk açıklama
Putin'den İsrail-Filistin gerilimine dair ilk açıklama
Moskova'da Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, bölgedeki çatışmanın... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T15:39+0300
2023-10-10T15:52+0300
dünya
vladimir putin
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076201446_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_87719d826a0c54d1b595d11aef5a38b1.jpg
Ortadoğu'da gerilimin ciddi şekilde tırmanmasının ABD'nin bölgedeki politikalarının başarısızlığının bir örneğini olduğunu ve birçok kişinin bunu kabul edeceğini belirten Putin, "ABD, Ortadoğu'da çözümü tekeline almaya çalıştı ancak her iki taraf için kabul edilebilir uzlaşma arayışı içinde olmadı" dedi.Irak Başbakanı Sudani'yle görüşmesinin küresel krizlerin gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Putin, "Hem Ukrayna krizi devam ediyor, hem de maalesef Ortadoğu'daki durumun ciddi şekilde tırmandığını görüyoruz. Bunun ABD'nin Ortadoğu'daki politikasının çöküşünün bariz bir örneği olduğu konusunda birçok kişinin benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. ABD, çözümü tekeline almaya çalıştı ancak her iki taraf için kabul edilebilir uzlaşma arayışında olmak yerine kendi görüşlerini öne çıkardı ve her iki tarafa baskı uyguladı" ifadelerini kullandı.Washington'un eylemlerinin Filistin halkının temel çıkarlarını gözetmediğinin altını çizen Putin, her şeyden bağımsız ve egemen Filistin devleti kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması gerekliliğini kastettiğini söyledi.'Sivil nüfusa verilen zarar en aza indirgenmeli'Bunların yanında Putin, çatışmanın tüm taraflarını sivil nüfusa verilen zararı en aza indirgemeye çağırırken, hem Rusya'nın hem de Irak'ın tutumunun sivil nüfusa yönelik zararın en aza indirgenmesini ve sıfıra düşürülmesini öngördüğünü kaydetti.'Rusya ve Irak, OPEC+'taki çalışmayı başarılı bir şekilde koordine ediyor'Moskova ve Bağdat'ın enerji alanındaki işbirliğine de değinen Rusya lideri, iki başkentin küresel enerji piyasalarına istikrar kazandırmak amacıyla OPEC+ kapsamındaki çalışmayı başarıyla koordine ettiğinin ve bunun sürmesini umduğunun altını çizdi.Putin, "Enerji, Rusya ile Irak arasında ana işbirliği alanıdır. En büyük Rus şirketleri, ülkenizde çok başarılı bir şekilde faaliyet yürütüyor. Şirketlerimizin toplam yatırımı yaklaşık 19 milyar doları buldu ve işbirliğimizin daha da gelişmesi yönünde bir perspektif mevcut. Bu alandaki işbirliği son derece etkili" dedi.Putin, yarın (11 Ekim) Irak Başbakanı Sudani'yle birlikte başkent Moskova'da her yıl geleneksel hale gelen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumuna katılacaklarını da sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076201446_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_47ee6fe7172ec48fdf5c7cead996e054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, israil-filistin
vladimir putin, israil-filistin

Putin'den İsrail-Filistin gerilimine dair ilk açıklama

15:39 10.10.2023 (güncellendi: 15:52 10.10.2023)
© SputnikIrak Başbakanı Muhammed Sudani (Solda) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Sağda)
Irak Başbakanı Muhammed Sudani (Solda) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Moskova'da Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, bölgedeki çatışmanın çözümü için bağımsız ve egemen bir 'Filistin Devleti' kurulmasını öngören BM kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.
Ortadoğu'da gerilimin ciddi şekilde tırmanmasının ABD'nin bölgedeki politikalarının başarısızlığının bir örneğini olduğunu ve birçok kişinin bunu kabul edeceğini belirten Putin, "ABD, Ortadoğu'da çözümü tekeline almaya çalıştı ancak her iki taraf için kabul edilebilir uzlaşma arayışı içinde olmadı" dedi.
Irak Başbakanı Sudani'yle görüşmesinin küresel krizlerin gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Putin, "Hem Ukrayna krizi devam ediyor, hem de maalesef Ortadoğu'daki durumun ciddi şekilde tırmandığını görüyoruz. Bunun ABD'nin Ortadoğu'daki politikasının çöküşünün bariz bir örneği olduğu konusunda birçok kişinin benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. ABD, çözümü tekeline almaya çalıştı ancak her iki taraf için kabul edilebilir uzlaşma arayışında olmak yerine kendi görüşlerini öne çıkardı ve her iki tarafa baskı uyguladı" ifadelerini kullandı.
Washington'un eylemlerinin Filistin halkının temel çıkarlarını gözetmediğinin altını çizen Putin, her şeyden bağımsız ve egemen Filistin devleti kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması gerekliliğini kastettiğini söyledi.

'Sivil nüfusa verilen zarar en aza indirgenmeli'

Bunların yanında Putin, çatışmanın tüm taraflarını sivil nüfusa verilen zararı en aza indirgemeye çağırırken, hem Rusya'nın hem de Irak'ın tutumunun sivil nüfusa yönelik zararın en aza indirgenmesini ve sıfıra düşürülmesini öngördüğünü kaydetti.

'Rusya ve Irak, OPEC+'taki çalışmayı başarılı bir şekilde koordine ediyor'

Moskova ve Bağdat'ın enerji alanındaki işbirliğine de değinen Rusya lideri, iki başkentin küresel enerji piyasalarına istikrar kazandırmak amacıyla OPEC+ kapsamındaki çalışmayı başarıyla koordine ettiğinin ve bunun sürmesini umduğunun altını çizdi.

Putin, "Enerji, Rusya ile Irak arasında ana işbirliği alanıdır. En büyük Rus şirketleri, ülkenizde çok başarılı bir şekilde faaliyet yürütüyor. Şirketlerimizin toplam yatırımı yaklaşık 19 milyar doları buldu ve işbirliğimizin daha da gelişmesi yönünde bir perspektif mevcut. Bu alandaki işbirliği son derece etkili" dedi.
Putin, yarın (11 Ekim) Irak Başbakanı Sudani'yle birlikte başkent Moskova'da her yıl geleneksel hale gelen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumuna katılacaklarını da sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала