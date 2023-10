https://sputniknews.com.tr/20231010/putinden-israil-filistin-gerilimine-dair-ilk-aciklama-1076201600.html

Putin'den İsrail-Filistin gerilimine dair ilk açıklama

Putin'den İsrail-Filistin gerilimine dair ilk açıklama

Moskova'da Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, bölgedeki çatışmanın...

Ortadoğu'da gerilimin ciddi şekilde tırmanmasının ABD'nin bölgedeki politikalarının başarısızlığının bir örneğini olduğunu ve birçok kişinin bunu kabul edeceğini belirten Putin, "ABD, Ortadoğu'da çözümü tekeline almaya çalıştı ancak her iki taraf için kabul edilebilir uzlaşma arayışı içinde olmadı" dedi.Irak Başbakanı Sudani'yle görüşmesinin küresel krizlerin gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Putin, "Hem Ukrayna krizi devam ediyor, hem de maalesef Ortadoğu'daki durumun ciddi şekilde tırmandığını görüyoruz. Bunun ABD'nin Ortadoğu'daki politikasının çöküşünün bariz bir örneği olduğu konusunda birçok kişinin benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. ABD, çözümü tekeline almaya çalıştı ancak her iki taraf için kabul edilebilir uzlaşma arayışında olmak yerine kendi görüşlerini öne çıkardı ve her iki tarafa baskı uyguladı" ifadelerini kullandı.Washington'un eylemlerinin Filistin halkının temel çıkarlarını gözetmediğinin altını çizen Putin, her şeyden bağımsız ve egemen Filistin devleti kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması gerekliliğini kastettiğini söyledi.'Sivil nüfusa verilen zarar en aza indirgenmeli'Bunların yanında Putin, çatışmanın tüm taraflarını sivil nüfusa verilen zararı en aza indirgemeye çağırırken, hem Rusya'nın hem de Irak'ın tutumunun sivil nüfusa yönelik zararın en aza indirgenmesini ve sıfıra düşürülmesini öngördüğünü kaydetti.'Rusya ve Irak, OPEC+'taki çalışmayı başarılı bir şekilde koordine ediyor'Moskova ve Bağdat'ın enerji alanındaki işbirliğine de değinen Rusya lideri, iki başkentin küresel enerji piyasalarına istikrar kazandırmak amacıyla OPEC+ kapsamındaki çalışmayı başarıyla koordine ettiğinin ve bunun sürmesini umduğunun altını çizdi.Putin, "Enerji, Rusya ile Irak arasında ana işbirliği alanıdır. En büyük Rus şirketleri, ülkenizde çok başarılı bir şekilde faaliyet yürütüyor. Şirketlerimizin toplam yatırımı yaklaşık 19 milyar doları buldu ve işbirliğimizin daha da gelişmesi yönünde bir perspektif mevcut. Bu alandaki işbirliği son derece etkili" dedi.Putin, yarın (11 Ekim) Irak Başbakanı Sudani'yle birlikte başkent Moskova'da her yıl geleneksel hale gelen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumuna katılacaklarını da sözlerine ekledi.

