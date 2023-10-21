https://sputniknews.com.tr/20231021/londrada-duzenlenen-filistine-destek-mitingine-yaklasik-100-bin-kisi-katildi-1076585881.html
Londra'da düzenlenen Filistin'e destek mitingine yaklaşık 100 bin kişi katıldı
Londra'da düzenlenen Filistin'e destek mitingine yaklaşık 100 bin kişi katıldı
Londra Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Londra'daki Filistin'e destek mitingine yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı açıklandı. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T18:40+0300
2023-10-21T18:40+0300
2023-10-21T18:40+0300
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Londra polisi, Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını açıkladı.Polis departmanı yaptığı açıklamada, "Saat 14.00 itibariyle gösteriye katılanların sayısının 100 bin kişiye ulaştığını tahmin ediyoruz" dedi.Yürüyüşün Marble Arch'ta başladığı ve Parlamento Meydanı'nda sona erdiği açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231021/israil-misir-ve-urdundeki-vatandaslari-icin-seyahat-uyarisini-en-ust-seviyeye-cikardi-1076581577.html
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ingiltere, londra, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, ingiltere parlamentosu
ingiltere, londra, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, ingiltere parlamentosu
Londra'da düzenlenen Filistin'e destek mitingine yaklaşık 100 bin kişi katıldı
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Londra Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Londra'daki Filistin'e destek mitingine yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı açıklandı.
Londra polisi, Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Polis departmanı yaptığı açıklamada, "Saat 14.00 itibariyle gösteriye katılanların sayısının 100 bin kişiye ulaştığını tahmin ediyoruz" dedi.
Yürüyüşün Marble Arch'ta başladığı ve Parlamento Meydanı'nda sona erdiği açıklandı.