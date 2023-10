Rusya'dan Türkiye’nin İsrail-Filistin konusundaki garantörlük önerisine destek

https://sputniknews.com.tr/20231019/lavrovdan-turkiyenin-israil-filistin-konusunda-garantorluk-onerisine-destek-1076494949.html

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, Türkiye'nin barışçıl bir çözüm amacıyla İsrail-Filistin çatışmasının taraflarına garantörlük önerisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Rusya ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki durumla ilgili sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Lavrov, “Her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim, açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusu tarafından dikte ediliyor” diye konuştu.Rus bakan, Moskova’nın bu öneride tam olarak ne kastedildiğini duymak istediğini de dile getirirken, “Sürekli olarak iletişim halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan bu konuyla ilgili görüş almak isteriz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın, bölgedeki sorunları çözebilecek her türlü yaklaşımın başkalarının çıkarları pahasına yalnızca birinin çıkarlarını dayatma değil, tarafların çıkarları dengesine dayanmasını savunduğunu tekrarlayan Rusya Dışişleri Bakanı, değerlendirmesini, “Bana öyle geliyor ki, Türkiye'nin bu girişimi tam olarak böyle bir dengeyi sağlama arzusunda. Biz de bunu dikkate almak için işbirliği yapmaya hazır olacağız” sözleriyle sonlandırdı.'İsrail ile Hamas arasındaki çatışma bölgesel bir çatışmaya dönüşebilir'Konuşmasının devamında İsrail-Filistin gerilimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, çatışmaların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanı, “Her şeyi İran'a yükleme çabalarını gözlemliyoruz ve bunları oldukça provokatif buluyoruz. İran liderliğinin oldukça sorumlu ve dengeli bir pozisyon aldığına inanıyorum ve bu çatışmanın tüm bölgeye ve komşu ülkelere yayılmasının önlenmesi çağrısında bulunuyor” diye konuştu.‘Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler, yeni ve stratejik bir seviyeye ulaştı’Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Lavrov, 75 yıl önce Kore'nin Japon sömürge yönetiminden kurtarılmasında kilit rol oynayan Sovyetler Birliği’nin genç Kore devletini ilk tanıyan ülke olduğunu da anımsattı.Lavrov, “Yoldaş Kim İl-sung ve ardından Yoldaş Kim Jong-il’in ilişkilerimizin geliştirilmesine yaptığı paha biçilmez katkıyı her zaman hatırlayacağız. Putin (Rusya Devlet Başkanı) ile Kore lideri Kim Jong-un arasında 13 Eylül'de yapılan tarihi zirvenin ardından, bu ilişkilerin niteliksel olarak yeni, stratejik bir düzeye ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük formülü önerisiTürkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yakın zamanda yaptığı açıklamalarında, Türkiye'nin krizi barış için fırsata dönüştürme arayışında olduğunu belirtmiş, uluslararası toplumun, İsrail'i iki devletli çözüme zorlayan bir tavır içinde olması gerektiğinin altını çizmişti.İsrail’in bugüne kadar iki devletli çözüm sürecini askıya aldığına dikkat çeken Fidan, daha önce ise İsrail'in Araplar ve bölgedeki diğer ülkeler tarafından kabul edilmesiyle ilgili sorunlar yaşadığını anımsatarak, "Varlığı kabul edilince, bu sefer diğerini kabul etmemek daha kolay hale geldi” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin bölgede barış için garantörlük formülü önerdiğini açıklayan Fidan, özellikle Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin bölgeden olmasının telkin edildiğini vurgulayarak, "Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar. Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir antlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin" diyerek, yalnızca bu şekilde kalıcı barışın ortaya çıkacağına dikkati çekti.Fidan, Amerika ve Batı'nın askeri ve siyasi desteğiyle belirli bir miktar caydırıcılık olabileceğini kaydederek, "Barış garantiye alınmadıkça, hiçbir zaman için bölgedeki İsrail devleti ve halkı kendisini emniyette hissedemez. Kendisini sürekli emniyete alma adına sürekli başkalarına zulüm etme, şiddet uygulama ihtiyacı hissedecek. Bu sarmal kendiliğinden sürekli dönecek" şeklinde konuştu.

