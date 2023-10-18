https://sputniknews.com.tr/20231018/abdli-eski-istihbarat-subayi-israil-ordusu-gazze-seridinde-yok-olur-1076464473.html
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Ritter, Gazze Şeridi'ne kara operasyonunun ilan edilmesi durumunda İsrail ordusunun yok edileceğini söyledi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T13:51+0300
2023-10-18T13:51+0300
2023-10-18T13:51+0300
dünya
israil ordusu
gazze şeridi
abd
scott ritter
filistin
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iran
lübnan
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Judging Freedom kanalına konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, kara harekatı hazırlığında olduğu söylenen İsrail ordusunun Gazze’ye girmesi durumunda yok edileceğini vurgularken, konuşmasında, “İsrailliler Gazze'ye girerse, size karşı tamamen dürüst olacağım, ölecekler. İsraillilerin daha önce hiç görmediği sayıda kayıp verecekler” ifadelerini kullandı.Ritter, Hamas’ın beklenen kara harekatına hazır olduğuna da dikkat çekerken, İsrail’i bilinçli bir şekilde ‘ölüm tuzağına’ çektiğinin altını çizdi.ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail'in zafer elde edemeyeceğine inandığını ifade eden Ritter, aynı zamanda Lübnan Hizbullah hareketi ile İran'ın çatışmanın içine çekilmesi durumunda ABD'nin İsrail’e yardım edemeyeceğini de anladığını da belirterek, “ABD olarak bunu yapacak gücümüz yok. Bu yüzden bu çatışmayı hemen sonlandırmalıyız. Başkan (ABD Başkanı Joe Biden) İsrail'e bunu söyleyecek” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-baskani-biden-israilde-1076460532.html
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ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
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Eski Amerikan istihbarat görevlisi Ritter, Gazze Şeridi'ne kara operasyonunun ilan edilmesi durumunda İsrail ordusunun yok edileceğini söyledi.
Judging Freedom kanalına konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, kara harekatı hazırlığında olduğu söylenen İsrail ordusunun Gazze’ye girmesi durumunda yok edileceğini vurgularken, konuşmasında, “İsrailliler Gazze'ye girerse, size karşı tamamen dürüst olacağım, ölecekler. İsraillilerin daha önce hiç görmediği sayıda kayıp verecekler” ifadelerini kullandı.
Ritter, Hamas’ın beklenen kara harekatına hazır olduğuna da dikkat çekerken, İsrail’i bilinçli bir şekilde ‘ölüm tuzağına’ çektiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail'in zafer elde edemeyeceğine inandığını ifade eden Ritter, aynı zamanda Lübnan Hizbullah hareketi ile İran'ın çatışmanın içine çekilmesi durumunda ABD'nin İsrail’e yardım edemeyeceğini de anladığını da belirterek, “ABD olarak bunu yapacak gücümüz yok. Bu yüzden bu çatışmayı hemen sonlandırmalıyız. Başkan (ABD Başkanı Joe Biden) İsrail'e bunu söyleyecek” diye ekledi.