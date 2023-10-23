Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye yeni yardım TIR'ları geçiş yaptı

Filistin-İsrail çatışmaları 17. gününde devam ederken, bir insani yardım konvoyu daha Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne geçti.



BM yetkilisi yaptığı açıklamada, gıda ve ilaç gibi insani yardım taşıyan 14 TIR'ın Gazze Şeridi'ne girdiğini ve yardımların Filistin Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından teslim alındığını açıkladı.



Dünyanın dört bir tarafından Gazze Şeridi’ne gönderilen yardımları taşıyan 20 TIR'lık ilk konvoy Cumartesi günü, 17 TIR'lık ikinci konvoy ise dün erken saatlerde Gazze Şeridi’ne geçmişti.



Son konvoy ile insani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze’ye ulaşmış oldu.



Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için günde 100 kamyonun sınırdan geçmesi gerektiği belirtildi.