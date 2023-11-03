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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-basbakani-netanyahudan-hizbullah-lideri-nasrallaha-tehdit-1077048132.html
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki savaşa müdahil olmama konusunda... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T20:36+0300
2023-11-03T20:36+0300
israil- filistin çatışması
israil
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benyamin netahyahu
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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
hasan nasrallah
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında Nasrallah'ın açıklamalarına karşılık verdi."Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum" diyen Netanyahu, "Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur" ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yakıt girişinin yanı sıra para transferine de izin vermediklerini sözlerine ekledi. Nasrallah'tan 'Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık' mesajıNasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti."Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz"diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231103/hizbullah-lider-nasrallah-lubnanda-konusuyor-1077038533.html
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İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit

20:36 03.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIİsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki savaşa müdahil olmama konusunda, "Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur" diyerek tehdit etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında Nasrallah'ın açıklamalarına karşılık verdi.
"Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum" diyen Netanyahu, "Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Tüm gücümüzle devam ediyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici ateşkesi reddediyoruz."
Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yakıt girişinin yanı sıra para transferine de izin vermediklerini sözlerine ekledi.

Nasrallah'tan 'Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık' mesajı

Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti.
"Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz"diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.
Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.
Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah lideri Nasrallah: Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cephede yayıldı
16:44
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