https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-basbakani-netanyahudan-hizbullah-lideri-nasrallaha-tehdit-1077048132.html
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki savaşa müdahil olmama konusunda... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T20:36+0300
2023-11-03T20:36+0300
2023-11-03T20:36+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
benyamin netahyahu
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
hasan nasrallah
hizbullah lideri hasan nasrallah
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında Nasrallah'ın açıklamalarına karşılık verdi."Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum" diyen Netanyahu, "Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur" ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yakıt girişinin yanı sıra para transferine de izin vermediklerini sözlerine ekledi. Nasrallah'tan 'Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık' mesajıNasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti."Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz"diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.
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İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki savaşa müdahil olmama konusunda, "Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur" diyerek tehdit etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında Nasrallah'ın açıklamalarına karşılık verdi.
"Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum" diyen Netanyahu, "Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Tüm gücümüzle devam ediyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici ateşkesi reddediyoruz."
Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yakıt girişinin yanı sıra para transferine de izin vermediklerini sözlerine ekledi.
Nasrallah'tan 'Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık' mesajı
Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti.
"Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz"diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.
Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.