https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-basbakani-netanyahudan-hizbullah-lideri-nasrallaha-tehdit-1077048132.html

İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit

İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki savaşa müdahil olmama konusunda... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T20:36+0300

2023-11-03T20:36+0300

2023-11-03T20:36+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netahyahu

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

hasan nasrallah

hizbullah lideri hasan nasrallah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076628434_0:113:3000:1801_1920x0_80_0_0_af2372ba1d3eda8923a2b6179ff8e11d.jpg

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında Nasrallah'ın açıklamalarına karşılık verdi."Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum" diyen Netanyahu, "Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur" ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yakıt girişinin yanı sıra para transferine de izin vermediklerini sözlerine ekledi. Nasrallah'tan 'Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık' mesajıNasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti."Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz"diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231103/hizbullah-lider-nasrallah-lubnanda-konusuyor-1077038533.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler