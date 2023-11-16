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https://sputniknews.com.tr/20231116/disisleri-bakani-hakan-fidan-batili-ulkeler-gazzedeki-vahset-karsisinda-tam-bir-sessizlige-burundu-1077465095.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Batılı ülkeler Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe büründü
Dışişleri Bakanı Fidan: Batılı ülkeler Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe büründü
Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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Mevkidaşıyla "Gazze'deki İsrail vahşetini de ele aldıklarını" kaydeden Fidan, "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir" değerlendirmesinde bulundu.Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki "yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen sürmesinin utanç verici" olduğunu belirterek, "Daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir" dedi.Batı dünyasını "moral değerlere sahip çıkmaya, Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya" çağıran Fidan, "İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı, sivilleri topyekün hedef alması karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır" diye konuştu.'Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirildi'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başta Gazze-Türk Filistin Hastanesi'ndeki hastalar olmak üzere, Gazze'deki yaralıların tedavisine yönelik yoğun temas yürüttüklerini belirterek "Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi, Ankara'ya getirilmiş durumdadır" dedi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına da değinen Fidan, "Direnişi yok etme adına Gazze'nin topyekun hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalanması karşısında sessiz kalamayız" ifadesini kullandı.Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin olağanüstü zirvesinde verilen mesajların son derece net olduğunu belirterek, "İsrail saldırılarının hemen durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Orada alınan kararların takipçisi olma, kalıcı barış için hep birlikte çalışma konusunda son derece kararlıyız" dedi.Gazze'ye insani yardım sevkiyatının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Fidan, Dışişleri Bakanlığının ilgili tüm kurumlarla eş güdümün sağlanması, yardımların yerlerine ulaşması için azami gayret gösterdiğini söyledi.Kalıcı barışın yolunun "iki devletli çözümü uygulamaktan" geçtiğini vurgulayan Fidan, Gazze'de bir an önce tam ateşkes sağlanması çağrısını yineledi. Fidan açıklamasında ayrıca Türkiye'nin "bu katliamın durması ve bu vahşetin son bulması için yoğun çaba harcadığını" vurguladı.Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Bugün Hamas'ı yok etmek adına hastanelere, okullara saldırmak)ve sivilleri öldürmek, bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html
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hakan fidan, türkiye, bosna hersek, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, islam işbirliği teşkilatı (iit)

Dışişleri Bakanı Fidan: Batılı ülkeler Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe büründü

15:33 16.11.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
 Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Mevkidaşıyla "Gazze'deki İsrail vahşetini de ele aldıklarını" kaydeden Fidan, "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir" değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki "yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen sürmesinin utanç verici" olduğunu belirterek, "Daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir" dedi.
Batı dünyasını "moral değerlere sahip çıkmaya, Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya" çağıran Fidan, "İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı, sivilleri topyekün hedef alması karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır" diye konuştu.

'Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirildi'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başta Gazze-Türk Filistin Hastanesi'ndeki hastalar olmak üzere, Gazze'deki yaralıların tedavisine yönelik yoğun temas yürüttüklerini belirterek "Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi, Ankara'ya getirilmiş durumdadır" dedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına da değinen Fidan, "Direnişi yok etme adına Gazze'nin topyekun hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalanması karşısında sessiz kalamayız" ifadesini kullandı.
Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin olağanüstü zirvesinde verilen mesajların son derece net olduğunu belirterek, "İsrail saldırılarının hemen durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Orada alınan kararların takipçisi olma, kalıcı barış için hep birlikte çalışma konusunda son derece kararlıyız" dedi.
Gazze'ye insani yardım sevkiyatının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Fidan, Dışişleri Bakanlığının ilgili tüm kurumlarla eş güdümün sağlanması, yardımların yerlerine ulaşması için azami gayret gösterdiğini söyledi.
Kalıcı barışın yolunun "iki devletli çözümü uygulamaktan" geçtiğini vurgulayan Fidan, Gazze'de bir an önce tam ateşkes sağlanması çağrısını yineledi. Fidan açıklamasında ayrıca Türkiye'nin "bu katliamın durması ve bu vahşetin son bulması için yoğun çaba harcadığını" vurguladı.
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Bugün Hamas'ı yok etmek adına hastanelere, okullara saldırmak)ve sivilleri öldürmek, bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" dedi.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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