https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-vatandaslari-istanbuldan-ayrildi-1076485802.html

İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrılıyor

İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrılıyor

İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi’nin vatandaşlarına Türkiye’yi terk etmeleri çağrısında bulunmasının ardından bazı İsrail vatandaşları, Tel Aviv’e kalkan uçakla... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

israil

türkiye

uçak

vatandaş

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İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, Türkiye’de bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.Çağrı sonrası aralarında kadın ve çocuklu ailelerin de olduğu bazı İsrail vatandaşları, ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. İsrail vatandaşları, Arkia Airlines’e ait uçakla saat 19.50’de ülkelerine döndü.

https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-buyukelciliginden-adana-konsoloslugu-ile-ilgili-duyuru-1076485658.html

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