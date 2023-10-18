https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-vatandaslari-istanbuldan-ayrildi-1076485802.html
İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrılıyor
İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrılıyor
İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi’nin vatandaşlarına Türkiye’yi terk etmeleri çağrısında bulunmasının ardından bazı İsrail vatandaşları, Tel Aviv’e kalkan uçakla... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T21:07+0300
2023-10-18T21:07+0300
2023-10-18T21:09+0300
türkiye
israil
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uçak
vatandaş
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İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, Türkiye’de bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.Çağrı sonrası aralarında kadın ve çocuklu ailelerin de olduğu bazı İsrail vatandaşları, ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. İsrail vatandaşları, Arkia Airlines’e ait uçakla saat 19.50’de ülkelerine döndü.
https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-buyukelciliginden-adana-konsoloslugu-ile-ilgili-duyuru-1076485658.html
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israil, türkiye, uçak, vatandaş
israil, türkiye, uçak, vatandaş
İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrılıyor
21:07 18.10.2023 (güncellendi: 21:09 18.10.2023) Abone ol
İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi’nin vatandaşlarına Türkiye’yi terk etmeleri çağrısında bulunmasının ardından bazı İsrail vatandaşları, Tel Aviv’e kalkan uçakla ülkelerine döndü.
İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, Türkiye’de bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.
Çağrı sonrası aralarında kadın ve çocuklu ailelerin de olduğu bazı İsrail vatandaşları, ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. İsrail vatandaşları, Arkia Airlines’e ait uçakla saat 19.50’de ülkelerine döndü.