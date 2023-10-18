https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-buyukelciliginden-adana-konsoloslugu-ile-ilgili-duyuru-1076485658.html
ABD Büyükelçiliği'nden, Adana Konsolosluğu ile ilgili duyuru: Kapalı kalacak
ABD Büyükelçiliği'nden, Adana Konsolosluğu ile ilgili duyuru: Kapalı kalacak
ABD Büyükelçiliği, Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T20:56+0300
2023-10-18T20:56+0300
2023-10-18T21:15+0300
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İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane saldırısı sonrası Türkiye'de Ankara ve İstanbul başta olmak üzere başlayan protestoların ardından ABD, vatandaşlarına uyarılarda bulunan yazılı bir açıklama yayınladı.Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada şunlar ifade edildi:Türkiye'de yaşayan ABD personeline hareketleri en aza indirgemeleri ve Adana Konsolosluk bölgesine seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verildi.
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abd, adana, konsolosluk, abd adana konsolosluğu, gazze
ABD Büyükelçiliği'nden, Adana Konsolosluğu ile ilgili duyuru: Kapalı kalacak
20:56 18.10.2023 (güncellendi: 21:15 18.10.2023) Abone ol
ABD Büyükelçiliği, Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı.
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane saldırısı sonrası Türkiye'de Ankara ve İstanbul başta olmak üzere başlayan protestoların ardından ABD, vatandaşlarına uyarılarda bulunan yazılı bir açıklama yayınladı.
Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada şunlar ifade edildi:
"Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir eylem şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir."
Türkiye'de yaşayan ABD personeline hareketleri en aza indirgemeleri ve Adana Konsolosluk bölgesine seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verildi.