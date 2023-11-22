https://sputniknews.com.tr/20231122/rusyanin-bm-temsilcisi-israil-hamas-anlasmasinin-gerilimi-azaltacak-bir-adim-olmasini-umuyoruz-1077684783.html

Rusya’nın BM temsilcisi: İsrail-Hamas anlaşmasının gerilimi azaltacak bir adım olmasını umuyoruz

Rusya’nın BM temsilcisi: İsrail-Hamas anlaşmasının gerilimi azaltacak bir adım olmasını umuyoruz

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın İsrail ile Hamas arasındaki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T20:29+0300

2023-11-22T20:29+0300

2023-11-22T20:29+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

rusya

birleşmiş milletler (bm)

vasiliy nebenzya

bm güvenlik konseyi

hamas

hamas

hamas

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada İsrail ile Hamas arasındaki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulundu.Rus diplomat, “Bu anlaşmaya tüm tarafların sıkı bir şekilde uymasını, acil insani sorunların çözümü adına ilgili temasların daha da geliştirilmesine katkıda bulunmasını, gerilimi genel olarak düşürmeye yönelik önemli bir adım olmasını umuyoruz. Kendi adımıza, bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.Katar’ın arabuluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile Hamas arasında sağlanan geçici ateşkes ve rehine takasına ilişkin ilk kapsamlı anlaşma kapsamında insani duraklamanın yarın sabah başlaması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-disisleri-bogdanov-ve-turk-buyukelci-bilgic-filistin-israil-catismasini-gorustu-1077683051.html

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