https://sputniknews.com.tr/20231122/rusyanin-bm-temsilcisi-israil-hamas-anlasmasinin-gerilimi-azaltacak-bir-adim-olmasini-umuyoruz-1077684783.html
Rusya’nın BM temsilcisi: İsrail-Hamas anlaşmasının gerilimi azaltacak bir adım olmasını umuyoruz
Rusya’nın BM temsilcisi: İsrail-Hamas anlaşmasının gerilimi azaltacak bir adım olmasını umuyoruz
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın İsrail ile Hamas arasındaki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T20:29+0300
2023-11-22T20:29+0300
2023-11-22T20:29+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
rusya
birleşmiş milletler (bm)
vasiliy nebenzya
bm güvenlik konseyi
hamas
hamas
hamas
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada İsrail ile Hamas arasındaki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulundu.Rus diplomat, “Bu anlaşmaya tüm tarafların sıkı bir şekilde uymasını, acil insani sorunların çözümü adına ilgili temasların daha da geliştirilmesine katkıda bulunmasını, gerilimi genel olarak düşürmeye yönelik önemli bir adım olmasını umuyoruz. Kendi adımıza, bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.Katar’ın arabuluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile Hamas arasında sağlanan geçici ateşkes ve rehine takasına ilişkin ilk kapsamlı anlaşma kapsamında insani duraklamanın yarın sabah başlaması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-disisleri-bogdanov-ve-turk-buyukelci-bilgic-filistin-israil-catismasini-gorustu-1077683051.html
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israil, israil-filistin, rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, rehine
israil, israil-filistin, rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, rehine
Rusya’nın BM temsilcisi: İsrail-Hamas anlaşmasının gerilimi azaltacak bir adım olmasını umuyoruz
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın İsrail ile Hamas arasındaki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya tüm tarafların uymasını, ayrıca anlaşmanın gerilimi azaltmaya yönelik önemli bir adım olmasını umduğunu belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada İsrail ile Hamas arasındaki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Rus diplomat, “Bu anlaşmaya tüm tarafların sıkı bir şekilde uymasını, acil insani sorunların çözümü adına ilgili temasların daha da geliştirilmesine katkıda bulunmasını, gerilimi genel olarak düşürmeye yönelik önemli bir adım olmasını umuyoruz. Kendi adımıza, bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.
Katar’ın arabuluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile Hamas arasında sağlanan geçici ateşkes ve rehine takasına ilişkin ilk kapsamlı anlaşma kapsamında insani duraklamanın yarın sabah başlaması bekleniyor.