https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-disisleri-bogdanov-ve-turk-buyukelci-bilgic-filistin-israil-catismasini-gorustu-1077683051.html

Rusya Dışişleri: Bogdanov ve Türk Büyükelçi Bilgiç Filistin-İsrail çatışmasını görüştü

Rusya Dışişleri: Bogdanov ve Türk Büyükelçi Bilgiç Filistin-İsrail çatışmasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in Moskova’da bir araya gelerek Filistin-İsrail... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T19:55+0300

2023-11-22T19:55+0300

2023-11-22T19:55+0300

tanju bilgiç

dünya

rusya

türkiye

bogdanov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075581_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_a434e95fe977e50d2d7fc7a2c73fa20a.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ve Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Bilgiç, Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede diplomatlar Filistin-İsrail çatışmasını ve Suriye krizinin çözümünü ele aldı.Açıklamada, “Görüşme sırasında Ortadoğu'da yaşanan olaylara ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde Rusya ve Türkiye'nin çabalarının koordine edilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca Moskova ve Ankara'nın, Astana formatı çerçevesi de dahil olmak üzere Suriye krizinin kapsamlı çözümüne yardım amacı ile ileriye dönük çalışmaları devam ettirme kararlılığı da doğrulandı" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/turkiyenin-moskova-buyukelcisi-tanju-bilgic-goreve-basladi-1076980163.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tanju bilgiç, rusya, türkiye, bogdanov