https://sputniknews.com.tr/20231101/turkiyenin-moskova-buyukelcisi-tanju-bilgic-goreve-basladi-1076980163.html
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç göreve başladı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç göreve başladı
Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç görevine başladı. Bilgiç sosyal medyadan "Moskova'da ilk gün" notunu paylaştı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T22:44+0300
2023-11-01T22:44+0300
2023-11-01T22:44+0300
dünya
tanju bilgiç
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
rusya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atama kararına göre Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne atanmıştı.Bilgiç, sosyal medyadan Moskova'daki ilk gününü anlatan bir paylaşımda bulundu. Büyükelçiliğin "Yeni Büyükelçimiz Tanju Bilgiç bugün Moskova’daki görevine başladı" paylaşımını alıntılayan Tanju Bilgiç yeni görevine başladı.
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tanju bilgiç kim, yeni moskova büyükelçisi tanju bilgiç nereli, moskova büyükelçisi kim
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç göreve başladı
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Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç görevine başladı. Bilgiç sosyal medyadan "Moskova'da ilk gün" notunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atama kararına göre Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne atanmıştı.
Bilgiç, sosyal medyadan Moskova'daki ilk gününü anlatan bir paylaşımda bulundu. Büyükelçiliğin "Yeni Büyükelçimiz Tanju Bilgiç bugün Moskova’daki görevine başladı" paylaşımını alıntılayan Tanju Bilgiç yeni görevine başladı.