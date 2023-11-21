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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/canli--hamas-israil-ile-ateskese-yakiniz-1077603706.html
CANLI | Hamas: İsrail ile ateşkese yakınız
CANLI | Hamas: İsrail ile ateşkese yakınız
Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T08:37+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail ateşkes çocuk ölüm protesto - Sputnik Türkiye

CANLI | Hamas: İsrail ile ateşkese yakınız

08:37 21.11.2023 (güncellendi: 08:57 21.11.2023)
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Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.
Hamas'ın Telegram hesabında aİsrail ile ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yapan Haniye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık" ifadesini kullandı.
İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını arabulucu Katar'ın duyurması bekleniyor.
Öte yandan İsrail’in Gazze ablukası 47’inci gününe girerken, ordunun savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.

BRICS bugün Gazze için toplanıyor

Gazze’deki durumu görüşmek için BRICS bugün olağanüstü toplanacak. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla yapılacak görüşmeye katılacağını doğruladı.
Video konferans yoluyla düzenlenen görüşmeye BRICS’in mevcut üyelerinin yanı sıra, Suudi Arabistan, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran ve BAE liderleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak.
Toplantıda, Gazze’yle ilgili ortak açıklamanın kabul edilmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.
7 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda son durum:
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08:56 21.11.2023
Hamas, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını Katar'ın duyuracağını açıkladı
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Al Jazeera televizyonuna İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rişk, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak" dedi.
Rişk, anlaşma gereğince yardımların girmesi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasından söz edildiğini ifade etti.
08:36 21.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze için Londra ve Paris'e gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek.
Fidan'ın İİT ve Arap Birliği ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla 22 Kasım'da Londra ve Paris'te İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi öngörülüyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
08:34 21.11.2023
ABD: Gazze'de hastaneler ve personeli daha fazla riske atılmamalı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler ve sağlık personelinin daha fazla riske atılmaması gerektiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresinde artan saldırılarıyla ilgili Kirby, "Bu konuda çok açık olduk. Orada hastalarımız var, sağlık personelimiz var, hayatları tam anlamıyla risk altında olan masum insanlar var. Şu anda olduklarından daha fazla riske atılmamalılar" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
08:27 21.11.2023
Pakistan Başbakanı Kakar: Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz
Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail’in kuşatma altındaki Gazze’deki eylemlerinin başlıca kurbanlarının çocuklar olduğuna dikkati çekerek, “Gazze’de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz. Bu acımasız ve korkunç çocuk soykırımı derhal durdurulmalı” dedi.
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