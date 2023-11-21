CANLI | Hamas: İsrail ile ateşkese yakınız

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas'ın Telegram hesabında aİsrail ile ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yapan Haniye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık" ifadesini kullandı.

İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını arabulucu Katar'ın duyurması bekleniyor.

Öte yandan İsrail’in Gazze ablukası 47’inci gününe girerken, ordunun savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.

BRICS bugün Gazze için toplanıyor

Gazze’deki durumu görüşmek için BRICS bugün olağanüstü toplanacak. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla yapılacak görüşmeye katılacağını doğruladı.

Suudi Arabistan, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran ve BAE liderleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak. Video konferans yoluyla düzenlenen görüşmeye BRICS’in mevcut üyelerinin yanı sıra,vevekatılacak.

Toplantıda, Gazze’yle ilgili ortak açıklamanın kabul edilmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.