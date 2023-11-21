https://sputniknews.com.tr/20231121/guney-afrika-parlamentosu-israille-diplomatik-iliskilerin-askiya-alinmasini-onayladi-1077651411.html
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını ve bu ülkenin Pretorya Büyükelçiliği’nin kapatılmasını öngöre tasarıyı onayladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T22:55+0300
2023-11-21T22:55+0300
2023-11-21T22:56+0300
israil- filistin çatışması
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
israil-filistin
israil
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Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını ve bu ülkenin Pretorya Büyükelçiliği’nin kapatılmasını öngöre tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Parlamentonun açıklamasında, bu tedbirlerin, İsrail ateşkesi ve Birleşmiş Milletler’in desteğiyle düzenlenecek görüşmelere katılmayı kabul edene kadar geçerli olacağı kaydedildi.İsrail Dışişleri Bakanlığı dün, Pretorya’daki büyükelçinin istişareler için geri çağrıldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231121/iran-liderinden-bricse-israili-terorist-rejim-ilan-etme-cagrisi-1077650079.html
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güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, israil-filistin, israil
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
22:55 21.11.2023 (güncellendi: 22:56 21.11.2023)
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını ve bu ülkenin Pretorya Büyükelçiliği’nin kapatılmasını öngöre tasarıyı onayladı.
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını ve bu ülkenin Pretorya Büyükelçiliği’nin kapatılmasını öngöre tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Parlamentonun açıklamasında, bu tedbirlerin, İsrail ateşkesi ve Birleşmiş Milletler’in desteğiyle düzenlenecek görüşmelere katılmayı kabul edene kadar geçerli olacağı kaydedildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı dün, Pretorya’daki büyükelçinin istişareler için geri çağrıldığını duyurmuştu.