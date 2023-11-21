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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/iran-liderinden-bricse-israili-terorist-rejim-ilan-etme-cagrisi-1077650079.html
İran liderinden BRICS’e İsrail’i terörist rejim ilan etme çağrısı
İran liderinden BRICS’e İsrail’i terörist rejim ilan etme çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, BRICS üyesi ülkelere İsrail’in hükümetini ‘terörist rejim’ ve ordusunu ‘terörist örgüt’ ilan etme çağrısında bulundu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T21:30+0300
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israil- filistin çatışması
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ibrahim reisi
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, girişimi üzerine bugün video konferans yoluyla düzenlenen Gazze konulu BRICS Acil Zirvesi’nde, “İsrail'in hastanelere, tıp merkezlerine ve dini mekanlara yönelik sürekli saldırılarının yanı sıra kadın ve çocukların, doktorların, hemşirelerin ve gazetecilerin öldürülmesi terör eylemleridir ve İsrail rejimi terörist rejim, ordusu da terörist örgüt olarak tanınmalı” ifadesini kullandı.ABD’nin, tüm uluslararası kuruluşları kişiliksiz hale getirdiğini söyleyen Reisi, “İran, BRICS üyelerinden ve hükümetlerinden güvenliği savunmalarını, adaleti tesis etmelerini, dünyada ırk ayrımcılığıyla mücadele etmelerini ve tüm siyasi ve ekonomik yeteneklerini ve güçlerini İsrail ve Batılı destekçilerine baskı uygulamak için kullanmalarını istiyor” dedi.ABD’nin, İsrail’e enerji kaynaklarını sağlayarak Gazze sakinlerine karşı işlenen suçlara yardımcı olduğunu, tam da bu yüzden “Washington’un diğer ülkelerin ve halkların güvenini kaybettiğini” dile getiren Reisi, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231121/putin-gazze-seridinde-yasanan-insani-felaket-kaygi-verici-1077630336.html
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brics zirvesi, bric, ibrahim reisi, gazze
brics zirvesi, bric, ibrahim reisi, gazze

İran liderinden BRICS’e İsrail’i terörist rejim ilan etme çağrısı

21:30 21.11.2023
© AFP 2023 / ED JONESİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, BRICS üyesi ülkelere İsrail’in hükümetini ‘terörist rejim’ ve ordusunu ‘terörist örgüt’ ilan etme çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, girişimi üzerine bugün video konferans yoluyla düzenlenen Gazze konulu BRICS Acil Zirvesi’nde, “İsrail'in hastanelere, tıp merkezlerine ve dini mekanlara yönelik sürekli saldırılarının yanı sıra kadın ve çocukların, doktorların, hemşirelerin ve gazetecilerin öldürülmesi terör eylemleridir ve İsrail rejimi terörist rejim, ordusu da terörist örgüt olarak tanınmalı” ifadesini kullandı.
ABD’nin, tüm uluslararası kuruluşları kişiliksiz hale getirdiğini söyleyen Reisi, “İran, BRICS üyelerinden ve hükümetlerinden güvenliği savunmalarını, adaleti tesis etmelerini, dünyada ırk ayrımcılığıyla mücadele etmelerini ve tüm siyasi ve ekonomik yeteneklerini ve güçlerini İsrail ve Batılı destekçilerine baskı uygulamak için kullanmalarını istiyor” dedi.
ABD’nin, İsrail’e enerji kaynaklarını sağlayarak Gazze sakinlerine karşı işlenen suçlara yardımcı olduğunu, tam da bu yüzden “Washington’un diğer ülkelerin ve halkların güvenini kaybettiğini” dile getiren Reisi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'de barış ve güvenliği sağlama misyonunu yerine getirmekte ve Filistin’de ateşkes kararının alınmasında aciz kaldığı için BRICS üyesi ülkelerin, Gazze halkına karşı işlenen suçları durdurmak için BM Genel Kurulu’nda BM Barış Mekanizması kapsamında İsrail’e karşı bağlayıcı bir karar alması gerekiyor”
Vladimir Putin BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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