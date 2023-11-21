https://sputniknews.com.tr/20231121/iran-liderinden-bricse-israili-terorist-rejim-ilan-etme-cagrisi-1077650079.html

İran liderinden BRICS’e İsrail’i terörist rejim ilan etme çağrısı

İran liderinden BRICS’e İsrail’i terörist rejim ilan etme çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, BRICS üyesi ülkelere İsrail’in hükümetini ‘terörist rejim’ ve ordusunu ‘terörist örgüt’ ilan etme çağrısında bulundu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T21:30+0300

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israil- filistin çatışması

brics zirvesi

bric

ibrahim reisi

gazze

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, girişimi üzerine bugün video konferans yoluyla düzenlenen Gazze konulu BRICS Acil Zirvesi’nde, “İsrail'in hastanelere, tıp merkezlerine ve dini mekanlara yönelik sürekli saldırılarının yanı sıra kadın ve çocukların, doktorların, hemşirelerin ve gazetecilerin öldürülmesi terör eylemleridir ve İsrail rejimi terörist rejim, ordusu da terörist örgüt olarak tanınmalı” ifadesini kullandı.ABD’nin, tüm uluslararası kuruluşları kişiliksiz hale getirdiğini söyleyen Reisi, “İran, BRICS üyelerinden ve hükümetlerinden güvenliği savunmalarını, adaleti tesis etmelerini, dünyada ırk ayrımcılığıyla mücadele etmelerini ve tüm siyasi ve ekonomik yeteneklerini ve güçlerini İsrail ve Batılı destekçilerine baskı uygulamak için kullanmalarını istiyor” dedi.ABD’nin, İsrail’e enerji kaynaklarını sağlayarak Gazze sakinlerine karşı işlenen suçlara yardımcı olduğunu, tam da bu yüzden “Washington’un diğer ülkelerin ve halkların güvenini kaybettiğini” dile getiren Reisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231121/putin-gazze-seridinde-yasanan-insani-felaket-kaygi-verici-1077630336.html

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