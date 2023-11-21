https://sputniknews.com.tr/20231121/putin-gazze-seridinde-yasanan-insani-felaket-kaygi-verici-1077630336.html

Putin: Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket kaygı verici

Putin: Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket kaygı verici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin, sivil nüfusun kitleler halinde... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T16:32+0300

2023-11-21T16:32+0300

2023-11-21T17:05+0300

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun liderleri, Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etmek üzere video konferans yöntemiyle acil bir toplantı organize etti.Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Binlerce insanın hayatını kaybetmesi, sivil nüfusun kitleler halinde yerinden edilmesi ve ortaya çıkan insani felaket en ciddi kaygıya yol açıyor" dedi.Zirvenin açılış konuşmasını yapan BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Gazze Şeridi'ndeki akut durumu istişare etmek için aldığı acil zirve inisiyatifinin zamanında atılan bir adım olduğunu kaydeden Putin, "Meslektaşım az önce çok sayıda çocuğun ölümünden bahsetti. Bu çok korkunç bir şey ancak çocuklara anestezi uygulanmadan yapılan ameliyatları izlediğinizde bu, elbette özel duygular uyandırıyor" dedi.Video konferans yoluyla düzenlenen görüşmeye BRICS’in mevcut üyelerinin yanı sıra, Suudi Arabistan, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran ve BAE liderleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.Putin: Rusya'nın Gazze konusundaki tutumu tutarlı, fırsatçı değilRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olağanüstü BRICS zirvesinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusunda tutarlı bir pozisyona sahip olduğunu söyledi.Rus lider konuşmasında Gazze'deki kitlesel ölümlerin derin endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, BM kararlarının sabote edilmesi nedeniyle, birden fazla Filistinli neslin adaletsizlik duygusuyla yetiştiğini kaydetti.'Dünyayı ateşkese ve siyasi çözüme yönelik çabaları birleştirmeye çağırıyoruz'Rusya Devlet Başkanı Putin, Ortadoğu ülkelerinin durumu istikrara kavuşturma çabalarına ve BRICS ülkelerinin Filistin-İsrail çatışmasına sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusundaki tutarlı tutumlarına dikkat çekti.Rusya'nın tutumunun tutarlı olduğunu ve konjonktüre göre değişiklik göstermediğini bir kez daha vurgulayan Putin, "Uluslararası topluma gerilimi azaltmaya, ateşkes sağlamaya ve Filistin-İsrail çatışmasına siyasi çözüm aramaya yönelik çabaları birleştirme çağrısında bulunuyoruz. BRICS ülkeleri ve bölge ülkeleri de bu çalışmada kilit rol oynayabilir" mesajını verdi."Bu nedenle, bu yıl BRICS'e tam üye olma daveti alan Ortadoğu ülkelerinden meslektaşlarımızın bugünkü toplantımıza katılımı özel bir anlam taşıyor. Bu vesileyle, bu ülkelerin durumun normalleştirilmesi yönündeki çabalarını saygıyla belirtmek isterim. Özellikle Mısır'da Barış Zirvesi ve Suudi Arabistan'da Olağanüstü Arap-İslam Zirvesi'nin yapılmasından bahsediyorum" diye devam eden Putin, tüm BRICS ülkelerinin uzun süredir devam eden Filistin-İsrail sorunu için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümün kolektif olarak bulunması gerektiği konusunda benzer tutumlara sahip olmasının anlamlı olduğunun altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı konuşmasında bu durumun tüm BRICS ülkelerinin Filistin-İsrail meselesinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması konusunda benzer tutumlara sahip olduğunun bir göstergesi olduğunun altını çizdi.'Tüm bu olaylar, ABD'nin arabuluculuk fonksiyonlarını tekeline alma arzusunun doğrudan sonucu'Gazze Şeridi'nde yaşanan tüm bu olayların, fiiliyatta ABD'nin Filistin-İsrail krizinin çözümünde arabuluculuk fonksiyonlarını tekeline alma arzusunun ve uluslararası arabuluculardan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün faaliyetlerinin Washington tarafından engellenmesinin doğrudan bir sonucu olduğunu kaydeden Putin, "Tarih, Filistin düğümünü çözmeye yönelik münferit girişimlerin sürdürülemez ve yapıcılıktan uzak olduğunu açık bir şekilde gösterdi. İki bağımsız ve egemen devletin, İsrail ve Filistin devletlerinin kurulmasını ve barış içinde bir arada yaşamasını açıkça öngören BM kararlarının sabote edilmesi nedeniyle, halihazırda birden fazla Filistinli nesil, kendi halklarına karşı uygulanan adaletsizlik atmosferinde yetişirken İsrailliler ise devletlerinin güvenliğini tam olarak garanti edemiyorlar" ifadelerini kullandı.'İnsani duraklamalar, rehinelerin serbest bırakılması ve sivillerin tahliyesi için gerekli'BRICS ülkeleri arasındaki uyumun BM Genel Kurulu'nda insani ateşkesle ilgili tasarının oylanmasında ve BM Güvenlik Konseyi'nde 7 yıl aradan sonra ilk kez kabul edilen Ortadoğu'da çözümle ilgili kararın tartışılmasında görüldüğünü anımsatan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: Putin: Dinler arası barışı korumak önemliRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin-İsrail çatışmasının coğrafyasının genişlemesine izin vermemenin ve bölgedeki kırılgan dinler arası barışı korumanın önemli olduğunu söyledi.Filistin-İsrail çatışmasının ele alındığı olağanüstü BRICS zirvesinde konuşan Putin, "Brezilyalı meslektaşıma katılıyorum, diğer devletlerin Orta Doğu'daki savaşın içine çekilmesine ve çatışma coğrafyasının genişlemesine izin vermemek ve kırılgan dinler arası barışı korumak önemlidir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231121/gazze-temas-grubuyla-bulusan-lavrov-rusya-cozum-icin-ozel-bir-mekanizma-kurulmasindan-yana-1077630888.html

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