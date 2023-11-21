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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/gazze-temas-grubuyla-bulusan-lavrov-rusya-cozum-icin-ozel-bir-mekanizma-kurulmasindan-yana-1077630888.html
Gazze temas grubuyla buluşan Lavrov: Rusya, çözüm için özel bir mekanizma kurulmasından yana
Gazze temas grubuyla buluşan Lavrov: Rusya, çözüm için özel bir mekanizma kurulmasından yana
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın İsrail-Filistin sorununun iki devletli zeminde çözümü için 'dış destek mekanizması' kurulmasını gerekli... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T16:40+0300
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israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
filistin
arap birliği
islam işbirliği teşkilatı (iit)
abd
ab
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11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşan Gazze temas grubu, dünkü Çin ziyaretinin ardından bugün Rusya'da temaslarını sürdürüyor.Lavrov, heyetle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün çabalarının sonuçsuz kalması ışığında İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü için 'dış destek mekanizması' kurulmasından yana olduklarını vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "İki devletli karara dayalı, uzun vadeli, sürdürülebilir çözümün şartlarının mutabakatı için bir 'dış destek' mekanizması oluşturmayı düşünürken, böyle bir mekanizmanın gerçek anlamda temsili sağlamasını ve mevcut aleni durumu tam anlamıyla hesaba katmasını çok ciddiye almalıyız. Bölge ülkeleri, uzun yıllar geçerli olacak ve sonsuza dek herkesin yararına olacak bir çözümün nasıl elde edileceğini diğerlerinden daha iyi anlıyor" dedi.Rusya olarak Ortadoğu Dörtlüsü'nün Arap Birliği'yle koordinasyon içinde çalışmasından yana olduklarını ancak Batılı ülkelerin tutumu ve BM'nin inisiyatif almaması nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anımsatan Lavrov, Ortadoğu Dörtlüsü'nün ABD'nin kararıyla kurulduğunu ancak daha sonra Washington'un bu formatta çalışmayı reddettiğinin altını çizdi.'Bölge ülkeleri, Arap devletleri ve diğer İslam ülkeleri önemli rol oynamalı'Lavrov, önerdikleri mekanizmada bölge ülkelerinin, Arap devletlerinin ve diğer İslam ülkelerinin önemli rol oynaması gerektiğine inandıklarını belirtti.İsrail-Filistin çatışmasının çözüm sürecini başlatmak için şimdiden ilgili koşulları oluşturmaya başlamak, 1967 yılındaki sınırlar dahilinde bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören barış sürecini yeniden başlatmaya hazırlanmak gerektiğini söyleyen Lavrov, bunların yanında silahlı faaliyetlerin sonlandırılması, insani sorunların çözülmesi ve rehinelerin serbest bırakılması gibi acil görevlerin de yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Gazze Şeridi'ndeki insani sonuçların felaket boyutunda olduğunu ve bölgeye gönderilen insani yardımların açık şekilde yetersiz kaldığını kaydeden Lavrov, BM kapsamında insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların alarm verdiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/putin-gazze-seridinde-yasanan-insani-felaket-kaygi-verici-1077630336.html
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Gazze temas grubuyla buluşan Lavrov: Rusya, çözüm için özel bir mekanizma kurulmasından yana

16:40 21.11.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın İsrail-Filistin sorununun iki devletli zeminde çözümü için 'dış destek mekanizması' kurulmasını gerekli gördüğünü söyledi.
11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşan Gazze temas grubu, dünkü Çin ziyaretinin ardından bugün Rusya'da temaslarını sürdürüyor.
Lavrov, heyetle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün çabalarının sonuçsuz kalması ışığında İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü için 'dış destek mekanizması' kurulmasından yana olduklarını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı, "İki devletli karara dayalı, uzun vadeli, sürdürülebilir çözümün şartlarının mutabakatı için bir 'dış destek' mekanizması oluşturmayı düşünürken, böyle bir mekanizmanın gerçek anlamda temsili sağlamasını ve mevcut aleni durumu tam anlamıyla hesaba katmasını çok ciddiye almalıyız. Bölge ülkeleri, uzun yıllar geçerli olacak ve sonsuza dek herkesin yararına olacak bir çözümün nasıl elde edileceğini diğerlerinden daha iyi anlıyor" dedi.
Rusya olarak Ortadoğu Dörtlüsü'nün Arap Birliği'yle koordinasyon içinde çalışmasından yana olduklarını ancak Batılı ülkelerin tutumu ve BM'nin inisiyatif almaması nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anımsatan Lavrov, Ortadoğu Dörtlüsü'nün ABD'nin kararıyla kurulduğunu ancak daha sonra Washington'un bu formatta çalışmayı reddettiğinin altını çizdi.

'Bölge ülkeleri, Arap devletleri ve diğer İslam ülkeleri önemli rol oynamalı'

Lavrov, önerdikleri mekanizmada bölge ülkelerinin, Arap devletlerinin ve diğer İslam ülkelerinin önemli rol oynaması gerektiğine inandıklarını belirtti.
İsrail-Filistin çatışmasının çözüm sürecini başlatmak için şimdiden ilgili koşulları oluşturmaya başlamak, 1967 yılındaki sınırlar dahilinde bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören barış sürecini yeniden başlatmaya hazırlanmak gerektiğini söyleyen Lavrov, bunların yanında silahlı faaliyetlerin sonlandırılması, insani sorunların çözülmesi ve rehinelerin serbest bırakılması gibi acil görevlerin de yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Gazze Şeridi'ndeki insani sonuçların felaket boyutunda olduğunu ve bölgeye gönderilen insani yardımların açık şekilde yetersiz kaldığını kaydeden Lavrov, BM kapsamında insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların alarm verdiğini belirtti.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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