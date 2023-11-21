https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-baskani-biden-esirlerden-bazilarini-cok-yakinda-eve-getirebiliriz-1077649550.html
ABD Başkanı Biden: Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz
ABD Başkanı Biden: Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de esir takası anlaşmasına artık çok yakın olduklarını söyledi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T20:51+0300
2023-11-21T20:51+0300
2023-11-21T20:51+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
israil
gazze
gazze şeridi
abd
abd
esir
esir takası
beyaz saray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077370333_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_0f4ac30d8712d07c8a03159edf19b088.jpg
ABD Başkanı Biden, ABD'ye yasa dışı fentanil akışına karşı ilerleme konusunda Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuştu.Gazze'deki esirlere de değinen Biden, haftalardır bu konuda yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.Biden, bu kapsamda kısa süre önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüğünü aktardı.Ekibinin bölgede "mekik dokuduğunu" ifade eden Biden, esir anlaşmasına ilişkin "Artık çok yakınız. Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz" diye konuştu.Biden, daha fazla detaya girmek istemediğini belirterek, henüz sürecin tamamlanmadığına işaret etti.Fentanil ve opioid adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerine karşı mücadelede de yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Biden, madde bağımlılığının tedavisi için tarihi adımlar attıklarını kaydetti.Biden, söz konusu uyuşturucu maddelerin köklerinin ABD'nin dışında olduğuna dikkati çekerek, "Bu küresel bir eylem gerektiren küresel bir sorundur" dedi.Çin ve Meksika ile beraber bu uyuşturucu akışıyla mücadele çabalarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Biden, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonominin Liderleri Toplantısı kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında narkotik suçlarla mücadele işbirliğinin yeniden başlatılması yönünde kritik bir adım attıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230922/trumpun-oglu-joe-bidenin-oglunu-sosyal-medya-hackleme-iddiasiyla-sucladi--1075689131.html
israil
gazze
gazze şeridi
abd
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077370333_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_30d6d2b56ad9137dfe53c21bcc4964e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, israil, gazze, gazze şeridi, abd, abd, esir, esir takası, beyaz saray, israil-filistin, katar, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, şeyh temim bin hamad el sani
joe biden, israil, gazze, gazze şeridi, abd, abd, esir, esir takası, beyaz saray, israil-filistin, katar, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, şeyh temim bin hamad el sani
ABD Başkanı Biden: Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de esir takası anlaşmasına artık çok yakın olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Biden, ABD'ye yasa dışı fentanil akışına karşı ilerleme konusunda Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuştu.
Gazze'deki esirlere de değinen Biden, haftalardır bu konuda yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.
Biden, bu kapsamda kısa süre önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüğünü aktardı.
Ekibinin bölgede "mekik dokuduğunu" ifade eden Biden, esir anlaşmasına ilişkin "Artık çok yakınız. Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz" diye konuştu.
Biden, daha fazla detaya girmek istemediğini belirterek, henüz sürecin tamamlanmadığına işaret etti.
Fentanil ve opioid adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerine karşı mücadelede de yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Biden, madde bağımlılığının tedavisi için tarihi adımlar attıklarını kaydetti.
Biden, söz konusu uyuşturucu maddelerin köklerinin ABD'nin dışında olduğuna dikkati çekerek, "Bu küresel bir eylem gerektiren küresel bir sorundur" dedi.
Çin ve Meksika ile beraber bu uyuşturucu akışıyla mücadele çabalarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Biden, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonominin Liderleri Toplantısı kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında narkotik suçlarla mücadele işbirliğinin yeniden başlatılması yönünde kritik bir adım attıklarını söyledi.