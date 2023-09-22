https://sputniknews.com.tr/20230922/trumpun-oglu-joe-bidenin-oglunu-sosyal-medya-hackleme-iddiasiyla-sucladi--1075689131.html

Trump'un oğlu'ndan Joe Biden'ın oğluna suçlama: Hesabımı hacklemiş olmalı

Trump'un oğlu'ndan Joe Biden'ın oğluna suçlama: Hesabımı hacklemiş olmalı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'un oğlu Donald Trump Jr, sosyal paylaşım ağı X'te hesabının bir gün önce Joe Biden'ın oğlu Hunter tarafından hacklendiğini öne... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T20:34+0300

2023-09-22T20:34+0300

2023-09-22T20:56+0300

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Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, sosyal medya ağı X'te eski ABD Başkanı Donald Trump'a dair, "Maalesef, babam Donald Trump hayata gözlerini yumdu. 2024 yılında başkan adayı benim" paylaşımı yaptı. Daha sonra da paylaşımlarına devam eden Trump Jr, "F*ck Joe Biden, stupid" gibi birçok küfürlü veya dalga geçen tweet'ler attı. Tweet'ler binlerce beğeni ve görüntülenme alırken, kısa süre sonra Donald Trump Jr'ın avukatı, Jr'ın hesabının hacklendiği söyledi ve tweet'ler silindi. Ardından Donald Trump Jr, hesabını kurtardıktan sonra X'te tekrardan bir tweet atarak, "Geri döndüm... Hunter Biden hesabımı hacklemiş olmalı!" diye bir gönderi paylaşarak Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı suçladı.

https://sputniknews.com.tr/20191107/donald-trump-jr-babam-irkci-olamaz-cocukken-michael-jacksonla-tatil-yapmama-izin-vermisti-1040580577.html

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