https://sputniknews.com.tr/20230922/trumpun-oglu-joe-bidenin-oglunu-sosyal-medya-hackleme-iddiasiyla-sucladi--1075689131.html
Trump'un oğlu'ndan Joe Biden'ın oğluna suçlama: Hesabımı hacklemiş olmalı
Trump'un oğlu'ndan Joe Biden'ın oğluna suçlama: Hesabımı hacklemiş olmalı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'un oğlu Donald Trump Jr, sosyal paylaşım ağı X'te hesabının bir gün önce Joe Biden'ın oğlu Hunter tarafından hacklendiğini öne... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T20:34+0300
2023-09-22T20:34+0300
2023-09-22T20:56+0300
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joe biden
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donald trump jr
hunter biden
twitter
x
hack
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Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, sosyal medya ağı X'te eski ABD Başkanı Donald Trump'a dair, "Maalesef, babam Donald Trump hayata gözlerini yumdu. 2024 yılında başkan adayı benim" paylaşımı yaptı. Daha sonra da paylaşımlarına devam eden Trump Jr, "F*ck Joe Biden, stupid" gibi birçok küfürlü veya dalga geçen tweet'ler attı. Tweet'ler binlerce beğeni ve görüntülenme alırken, kısa süre sonra Donald Trump Jr'ın avukatı, Jr'ın hesabının hacklendiği söyledi ve tweet'ler silindi. Ardından Donald Trump Jr, hesabını kurtardıktan sonra X'te tekrardan bir tweet atarak, "Geri döndüm... Hunter Biden hesabımı hacklemiş olmalı!" diye bir gönderi paylaşarak Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı suçladı.
https://sputniknews.com.tr/20191107/donald-trump-jr-babam-irkci-olamaz-cocukken-michael-jacksonla-tatil-yapmama-izin-vermisti-1040580577.html
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joe biden, donald trump, donald trump jr, hunter biden, twitter , x, hack
Trump'un oğlu'ndan Joe Biden'ın oğluna suçlama: Hesabımı hacklemiş olmalı
20:34 22.09.2023 (güncellendi: 20:56 22.09.2023) Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump'un oğlu Donald Trump Jr, sosyal paylaşım ağı X'te hesabının bir gün önce Joe Biden'ın oğlu Hunter tarafından hacklendiğini öne sürdü.
Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, sosyal medya ağı X'te eski ABD Başkanı Donald Trump'a dair, "Maalesef, babam Donald Trump hayata gözlerini yumdu. 2024 yılında başkan adayı benim" paylaşımı yaptı. Daha sonra da paylaşımlarına devam eden Trump Jr, "F*ck Joe Biden, stupid" gibi birçok küfürlü veya dalga geçen tweet'ler attı.
Tweet'ler binlerce beğeni ve görüntülenme alırken, kısa süre sonra Donald Trump Jr'ın avukatı, Jr'ın hesabının hacklendiği söyledi ve tweet'ler silindi.
Ardından Donald Trump Jr,
hesabını kurtardıktan sonra X'te tekrardan bir tweet atarak
, "Geri döndüm... Hunter Biden hesabımı hacklemiş olmalı!"
diye bir gönderi paylaşarak Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı suçladı.