https://sputniknews.com.tr/20231121/brics-bugun-gazze-icin-toplaniyor-rusya-lideri-putin-zirveye-katiliyor-1077601452.html
BRICS bugün Gazze için toplanıyor: Rusya lideri Putin zirveye katılıyor
BRICS bugün Gazze için toplanıyor: Rusya lideri Putin zirveye katılıyor
Gazze’deki durumu görüşmek için BRICS bugün olağanüstü toplanacak. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla yapılacak görüşmeye... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T01:01+0300
2023-11-21T01:01+0300
2023-11-21T01:01+0300
israil- filistin çatışması
brics zirvesi
brics
gazze
vladimir putin
antonio guterres
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Güney Afrika Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başkan Cyril Ramaphosa, BRICS dönem başkanı olarak 21 Kasım’da, Gazze’deki durumla ilgili olağanüstü ortak toplantı gerçekleştirecek” ifadesine yer verildi.Video konferans yoluyla düzenlenen görüşmeye BRICS’in mevcut üyelerinin yanı sıra, Suudi Arabistan, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran ve BAE liderleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak.Toplantıda, Gazze’yle ilgili ortak açıklamanın kabul edilmesi bekleniyor.Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım’da, BRICS’in Filistin-İsrail çatışmasının ele alınacağı olağanüstü zirvesine katılacak” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231110/lavrov-rusya-brics-donem-baskanligi-sirasinda-ortakligi-guclendirmeyi-hedefliyor-1077540236.html
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brics zirvesi, brics, gazze, vladimir putin, antonio guterres
brics zirvesi, brics, gazze, vladimir putin, antonio guterres
BRICS bugün Gazze için toplanıyor: Rusya lideri Putin zirveye katılıyor
Gazze’deki durumu görüşmek için BRICS bugün olağanüstü toplanacak. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla yapılacak görüşmeye katılacağını doğruladı.
Güney Afrika Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başkan Cyril Ramaphosa, BRICS dönem başkanı olarak 21 Kasım’da, Gazze’deki durumla ilgili olağanüstü ortak toplantı gerçekleştirecek” ifadesine yer verildi.
Video konferans yoluyla düzenlenen görüşmeye BRICS’in mevcut üyelerinin yanı sıra, Suudi Arabistan, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran ve BAE liderleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak.
Toplantıda, Gazze’yle ilgili ortak açıklamanın kabul edilmesi bekleniyor.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım’da, BRICS’in Filistin-İsrail çatışmasının ele alınacağı olağanüstü zirvesine katılacak” denildi.