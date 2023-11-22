https://sputniknews.com.tr/20231122/netanyahu-guvenlik-gucleri-rehine-anlasmasini-destekliyor-1077655549.html

Netanyahu: Güvenlik güçleri rehine anlaşmasını destekliyor

Netanyahu: Güvenlik güçleri rehine anlaşmasını destekliyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail kabinesindeki Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik oylama öncesi yaptığı açıklamada... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ve Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik İsrail kabinesindeki oylama öncesi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, tüm kabineyi Gazze Şeridi'nde esir İsraillilere karşılık Filistinli mahkumların takas edilmesini öngören anlaşmayı desteklemeye çağırarak, "güvenlik güçlerinin anlaşmayı desteklediğini ve Hamas'a karşı savaşın devam edeceğini" söyledi. Netanyahu, beklenen esir takası anlaşmasına atıfta bulunarak, "Bu gece önümüzde zor bir karar var ama bu doğru bir karar. Tüm güvenlik güçleri bunu tamamen destekliyor. Savaş kabiliyetimizin zarar görmeyeceğini, tam tersine IDF'nin savaşın devamı için hazırlanmasına olanak sağlayacağını anladılar" dedi ve şunları ekledi:İsrail Başbakanı, “Nasılki savaş aşamalı ise, esirlerin serbest bırakılması da aşamalı olacak” ifadesini kullandı.İsrail kabinesinde anlaşmaya ilişkin tartışmalar devam ederken, anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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