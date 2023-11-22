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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/netanyahu-guvenlik-gucleri-rehine-anlasmasini-destekliyor-1077655549.html
Netanyahu: Güvenlik güçleri rehine anlaşmasını destekliyor
Netanyahu: Güvenlik güçleri rehine anlaşmasını destekliyor
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail kabinesindeki Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik oylama öncesi yaptığı açıklamada... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T01:57+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ve Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik İsrail kabinesindeki oylama öncesi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, tüm kabineyi Gazze Şeridi'nde esir İsraillilere karşılık Filistinli mahkumların takas edilmesini öngören anlaşmayı desteklemeye çağırarak, "güvenlik güçlerinin anlaşmayı desteklediğini ve Hamas'a karşı savaşın devam edeceğini" söyledi. Netanyahu, beklenen esir takası anlaşmasına atıfta bulunarak, "Bu gece önümüzde zor bir karar var ama bu doğru bir karar. Tüm güvenlik güçleri bunu tamamen destekliyor. Savaş kabiliyetimizin zarar görmeyeceğini, tam tersine IDF'nin savaşın devamı için hazırlanmasına olanak sağlayacağını anladılar" dedi ve şunları ekledi:İsrail Başbakanı, “Nasılki savaş aşamalı ise, esirlerin serbest bırakılması da aşamalı olacak” ifadesini kullandı.İsrail kabinesinde anlaşmaya ilişkin tartışmalar devam ederken, anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/guney-afrika-parlamentosu-israille-diplomatik-iliskilerin-askiya-alinmasini-onayladi-1077651411.html
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israil-filistin, israil, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi

Netanyahu: Güvenlik güçleri rehine anlaşmasını destekliyor

01:57 22.11.2023 (güncellendi: 02:05 22.11.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail kabinesindeki Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik oylama öncesi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin anlaşmayı desteklediğini ve savaşın devam edeceğini belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ve Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik İsrail kabinesindeki oylama öncesi açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, tüm kabineyi Gazze Şeridi'nde esir İsraillilere karşılık Filistinli mahkumların takas edilmesini öngören anlaşmayı desteklemeye çağırarak, "güvenlik güçlerinin anlaşmayı desteklediğini ve Hamas'a karşı savaşın devam edeceğini" söyledi.
Netanyahu, beklenen esir takası anlaşmasına atıfta bulunarak, "Bu gece önümüzde zor bir karar var ama bu doğru bir karar. Tüm güvenlik güçleri bunu tamamen destekliyor. Savaş kabiliyetimizin zarar görmeyeceğini, tam tersine IDF'nin savaşın devamı için hazırlanmasına olanak sağlayacağını anladılar" dedi ve şunları ekledi:
Burada bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz.

İsrail Başbakanı, “Nasılki savaş aşamalı ise, esirlerin serbest bırakılması da aşamalı olacak” ifadesini kullandı.
İsrail kabinesinde anlaşmaya ilişkin tartışmalar devam ederken, anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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