https://sputniknews.com.tr/20231122/netanyahu-guvenlik-gucleri-rehine-anlasmasini-destekliyor-1077655549.html
Netanyahu: Güvenlik güçleri rehine anlaşmasını destekliyor
Netanyahu: Güvenlik güçleri rehine anlaşmasını destekliyor
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail kabinesindeki Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik oylama öncesi yaptığı açıklamada... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T01:57+0300
2023-11-22T01:57+0300
2023-11-22T02:05+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ve Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik İsrail kabinesindeki oylama öncesi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, tüm kabineyi Gazze Şeridi'nde esir İsraillilere karşılık Filistinli mahkumların takas edilmesini öngören anlaşmayı desteklemeye çağırarak, "güvenlik güçlerinin anlaşmayı desteklediğini ve Hamas'a karşı savaşın devam edeceğini" söyledi. Netanyahu, beklenen esir takası anlaşmasına atıfta bulunarak, "Bu gece önümüzde zor bir karar var ama bu doğru bir karar. Tüm güvenlik güçleri bunu tamamen destekliyor. Savaş kabiliyetimizin zarar görmeyeceğini, tam tersine IDF'nin savaşın devamı için hazırlanmasına olanak sağlayacağını anladılar" dedi ve şunları ekledi:İsrail Başbakanı, “Nasılki savaş aşamalı ise, esirlerin serbest bırakılması da aşamalı olacak” ifadesini kullandı.İsrail kabinesinde anlaşmaya ilişkin tartışmalar devam ederken, anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/guney-afrika-parlamentosu-israille-diplomatik-iliskilerin-askiya-alinmasini-onayladi-1077651411.html
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israil-filistin, israil, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi
Netanyahu: Güvenlik güçleri rehine anlaşmasını destekliyor
01:57 22.11.2023 (güncellendi: 02:05 22.11.2023)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail kabinesindeki Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik oylama öncesi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin anlaşmayı desteklediğini ve savaşın devam edeceğini belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ve Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik İsrail kabinesindeki oylama öncesi açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, tüm kabineyi Gazze Şeridi'nde esir İsraillilere karşılık Filistinli mahkumların takas edilmesini öngören anlaşmayı desteklemeye çağırarak, "güvenlik güçlerinin anlaşmayı desteklediğini ve Hamas'a karşı savaşın devam edeceğini" söyledi.
Netanyahu, beklenen esir takası anlaşmasına atıfta bulunarak, "Bu gece önümüzde zor bir karar var ama bu doğru bir karar. Tüm güvenlik güçleri bunu tamamen destekliyor. Savaş kabiliyetimizin zarar görmeyeceğini, tam tersine IDF'nin savaşın devamı için hazırlanmasına olanak sağlayacağını anladılar" dedi ve şunları ekledi:
Burada bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz.
İsrail Başbakanı, “Nasılki savaş aşamalı ise, esirlerin serbest bırakılması da aşamalı olacak” ifadesini kullandı.
İsrail kabinesinde anlaşmaya ilişkin tartışmalar devam ederken, anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.