https://sputniknews.com.tr/20231031/israil-ordu-sozcusu-onumuzdeki-haftalar-hepimizden-dayaniklilik-ve-sabir-bekleyecek-1076921304.html

İsrail Ordu Sözcüsü: Önümüzdeki haftalar halkımızdan dayanıklılık ve sabır bekleyeceğiz

İsrail Ordu Sözcüsü: Önümüzdeki haftalar halkımızdan dayanıklılık ve sabır bekleyeceğiz

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari, İsrail'in operasyonlarına ilişkin birtakım açıklamalarda bulunarak gelecek günlerin İsrail halkından dayanıklılık ve... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T15:21+0300

2023-10-31T15:21+0300

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bir basın brifingi vererek İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü ve 'Demirden Kılıçlar' olarak adlandırılan operasyonla ilgili gelişmeleri aktardı.Sözcü açıklamasında teyit edilen rehine sayısının 240'a yükseldiğini, bazı rehinelerin İsrail vatandaşı olmadığını belirtti. Ayrıca Hagari, İsral ordusunun Hamas'ın Kuzey Tugayı'ndaki Beyt Lahya Taburu'nun komutanını ortadan kaldırdığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Hagari: Saldırı operasyonlarımız plana uygun olarak devam edecek ve yoğunlaşacaktırHagari İsral ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'da saldırılar düzenlediğini ve Hizbullah terör örgütüne ait altyapıyı da imha ettiğini bildirdi.Hagari, "Politikamız nettir: her türlü saldırı girişimine karşılık vereceğiz ve İsrail topraklarına sızmaya ya da ateş etmeye çalışan her türlü terörist hücreyi ortadan kaldıracağız. İsral ordusu çok yüksek bir hazırlık seviyesini koruyor, yüksek alarm durumunda ve hem sınır boyunca hem de kuzey boyunca konuşlandırılmış durumda" dedi.Hagari açıklamasında Hizbullah hususuna ilişkin, "Geçtiğimiz birkaç hafta içinde binlerce Lübnanlı sivil, Hizbullah'ın kendilerine savaş açacağı korkusuyla kendi inisiyatifleriyle güney Lübnan'ı tahliye etti ve etmeye devam ediyor" açıklamasına da yer verdi.Sözcü açıklamasında son olarak, "Önümüzdeki haftalar hepimizden büyük bir dayanıklılık ve sabır isteyecek. Halkın gösterdiği büyük direnci görüyoruz ve İsrail ordusu olarak hepimizin bu direnci gösterebileceğimize ve savaşın hedeflerine ulaşmak, rehineleri geri getirmek ve Hamas'a güçlü bir darbe vurmak gibi tek bir amaç doğrultusunda birlikte ilerleyebileceğimize inanıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-lideri-reisi-israil-kirmizi-cizgileri-asti--1076832766.html

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