https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-lideri-reisi-israil-kirmizi-cizgileri-asti--1076832766.html
İran lideri Reisi: İsrail ‘kırmızı çizgileri’ aştı
İran lideri Reisi: İsrail ‘kırmızı çizgileri’ aştı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in bundan sonra herkesi harekete geçmeye zorlayabilecek ‘kırmızı çizgileri’ aştığını söyledi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T10:54+0300
2023-10-29T10:54+0300
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İsrail’in, Gazze saldırılarında ikinci aşamaya geçtiğine ilişkin açıklamalarını X sosyal ağındaki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında değerlendiren İbrahim Reisi, mesajında, “Siyonist rejimin suçları tüm kırmızı çizgileri aştı ve bu herkesi harekete geçmeye zorlayabilir. Washington bizden hiçbir şey yapmamamızı isterken, İsrail'e geniş destek sağlamaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.Reisi, önceki gün Arap kanalı El Cezire'ye verdiği röportajda, Tahran'ın ABD'nin Gazze Şeridi çevresindeki duruma müdahale edilmemesi yönündeki uyarılarına uymayacağını söylemişti.İran lideri, aynı zamanda Hamas'ın İsrail'e saldırısının arkasında İran'ın olduğu yönündeki suçlamaları da reddetti.İsrail’in başkenti Tel Aviv'de basının karşısına geçen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın Hamas'ın arkasında olduğunu belirterek "İran, Hamas'ı destekliyor ama bu saldırının detaylarını planlamada yer aldıklarını söyleyemem. Ama İran'ın desteği olmasa Hamas diye bir şey olmazdı" şeklinde konuşmuştu.Hamas’ın ateşkes çağrısını da reddeden Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/suudi-arabistandan-israilin-gazzedeki-kara-operasyonuna-son-verilmesi-cagrisi-1076822895.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, iran
İran lideri Reisi: İsrail ‘kırmızı çizgileri’ aştı
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in bundan sonra herkesi harekete geçmeye zorlayabilecek ‘kırmızı çizgileri’ aştığını söyledi.
İsrail’in, Gazze saldırılarında ikinci aşamaya geçtiğine
ilişkin açıklamalarını X sosyal ağındaki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında değerlendiren İbrahim Reisi
, mesajında, “Siyonist rejimin suçları tüm kırmızı çizgileri aştı ve bu herkesi harekete geçmeye zorlayabilir. Washington bizden hiçbir şey yapmamamızı isterken, İsrail'e geniş destek sağlamaya da devam ediyor
” ifadelerini kullandı.
Reisi, önceki gün Arap kanalı El Cezire'ye verdiği röportajda, Tahran'ın ABD'nin Gazze Şeridi çevresindeki duruma müdahale edilmemesi yönündeki uyarılarına uymayacağını söylemişti.
İran lideri, aynı zamanda Hamas'ın İsrail'e saldırısının arkasında İran'ın
olduğu yönündeki suçlamaları da reddetti.
İsrail’in başkenti Tel Aviv'de basının karşısına geçen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
, İran'ın Hamas'ın arkasında olduğunu belirterek "İran, Hamas'ı destekliyor ama bu saldırının detaylarını planlamada yer aldıklarını söyleyemem. Ama İran'ın desteği olmasa Hamas diye bir şey olmazdı
" şeklinde konuşmuştu.
Hamas’ın ateşkes çağrısını da reddeden Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez" dedi.