İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman: Bölgeyle iletişim tamamen kesildi

İsrail ordusu, çatışmanın 22ç gününe girilirken gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam etti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu.
İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri havadan hedef aldı.
İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.
İsrail, Hamas'ın Hava kuvvetleri Komutanı’nın Gazze hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı
İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet güvenlik birimleri, Hamas'ın Hava Kuvvetleri Komutanı Issam Asem Abu Rakaba'nın gece düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada Rabaka'nın Hamas’ın insansız hava araçlarını, yamaç paraşütlerini, hava tespit sistemlerini ve hava savunmasını yönetmekten sorumlu olduğu belirtildi.
Ordu, Rakaba'nın İsrail'e yamaç paraşütleriyle giren Hamas birimleri ve İsrail Savunma Kuvvetleri gözlem noktalarına yapılan insansız hava aracı saldırılarını yöneterek Hamas'ın 7 Ekim saldırısının planlanması ve icrasında rol oynadığını iddia etti.
09:40 28.10.2023
İsrail Savunma Kuvvetleri: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 150 yeraltı hedefi gece boyunca düzenlenen saldırılarda imha edildi
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada saldırılarda savaş tünelleri, yeraltı savaş alanları ve yeraltı terör altyapısı imha edildiği belirtildi.
Sözcü, gece boyunca süren saldırılara yaklaşık 100 İsrail savaş uçağının katıldığını ifade etti.