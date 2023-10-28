https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-ordusu-acil-cagrida-bulunarak-isaret-etti-hemen-guneye-tasinin-1076819102.html

İsrail ordusu 'acil çağrıda' bulunarak işaret etti: Hemen güneye taşının

İsrail ordusu 'acil çağrıda' bulunarak işaret etti: Hemen güneye taşının

İsrail ordusu, 'yaklaşan kara operasyonu' öncesinde Filistinlilere Gazze Şeridi'nin kuzeyini boşaltmaları çağrısını yineledi. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T16:21+0300

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israil ordusu (idf)

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Hamas'ın silahlarını ve güçlerini sivillerin arasına yerleştirdiğini söyleyen İsrail, Gazze sakinlerine kendi güvenlikleri için güneye gitmelerini dile getirdi. Sözcü Daniel Hagari sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Bu acil bir askeri tavsiyedir" diyerek “Acil güvenliğiniz için Gazze'nin kuzeyinde ve Gazze şehrinde yaşayan herkesi geçici olarak güneye taşınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Hagari yayımladığı mesajda Hagari, yaklaşmakta olan İsrail Savunma Kuvvetleri operasyonunun 'Hamas tehdidini kesin ve etkin bir şekilde' etkisiz hale getireceğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-savunma-bakanindan-askeri-harekat-icin-yeni-asama-aciklamasi-1076818423.html

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