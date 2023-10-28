https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-savunma-bakanindan-askeri-harekat-icin-yeni-asama-aciklamasi-1076818423.html
İsrail savunma bakanından 'askeri harekat' için 'yeni aşama' açıklaması
İsrail savunma bakanından 'askeri harekat' için 'yeni aşama' açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Gallant, savaşta yeni aşamaya geçtiklerine dair açıklamada bulundu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T15:59+0300
2023-10-28T15:59+0300
2023-10-28T16:23+0300
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yoav gallant
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
israil ordusu (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
mossad
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun 'yeni bir emir verilene kadar devam edeceğini' söyledi.Gallant'ın açıklamaları İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Şin Bet Başkanı, Mossad Başkanı ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte yapılan durum değerlendirmesinin ardından geldi.Gallant açıklamalarında şu ifadeye yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-savunma-bakani-gallant-savasi-hamas-baslatti-1076112595.html
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İsrail savunma bakanından 'askeri harekat' için 'yeni aşama' açıklaması
15:59 28.10.2023 (güncellendi: 16:23 28.10.2023) Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Gallant, savaşta yeni aşamaya geçtiklerine dair açıklamada bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun 'yeni bir emir verilene kadar devam edeceğini' söyledi.
Gallant'ın açıklamaları İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Şin Bet Başkanı, Mossad Başkanı ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte yapılan durum değerlendirmesinin ardından geldi.
Gallant açıklamalarında şu ifadeye yer verdi:
Savaşta yeni bir aşamaya geçtik. Bu gece Gazze'de yer yerinden oynadı. Yerin altına ve üstüne; her seviyede ve her yerde teröristlere saldırdık.