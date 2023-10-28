https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-savunma-bakanindan-askeri-harekat-icin-yeni-asama-aciklamasi-1076818423.html

İsrail savunma bakanından 'askeri harekat' için 'yeni aşama' açıklaması

İsrail savunma bakanından 'askeri harekat' için 'yeni aşama' açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Gallant, savaşta yeni aşamaya geçtiklerine dair açıklamada bulundu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T15:59+0300

2023-10-28T15:59+0300

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun 'yeni bir emir verilene kadar devam edeceğini' söyledi.Gallant'ın açıklamaları İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Şin Bet Başkanı, Mossad Başkanı ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte yapılan durum değerlendirmesinin ardından geldi.Gallant açıklamalarında şu ifadeye yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-savunma-bakani-gallant-savasi-hamas-baslatti-1076112595.html

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filistin

gazze

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