https://sputniknews.com.tr/20231028/elon-musk-starlink-gazzede-yardim-kuruluslari-icin-aktiflestirilecek--1076816562.html

Elon Musk, uydularını ücretsiz internet sağlamak için Gazze'ye gönderiyor

Elon Musk, uydularını ücretsiz internet sağlamak için Gazze'ye gönderiyor

Elon Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T14:23+0300

2023-10-28T14:23+0300

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Gazze'deki insani felaketin büyümesi ardından, sosyal medya platformu X'te milyonlarca kişi Elon Musk'a Starlink uydularını göndermesi ve internet sağlama çağrısı yapmıştı. Dün İsrail ordusunun Gazze'deki saldırı nedeniyle bölgede internet ve birçok ulaşım hattı tamamen kesilmiş ve birçok kurum Filistin'deki yetkililerine ulaşamaz hale gelmişti. Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada bölgeye ücretsiz internet sağlayan Starlink uydularının aktif hale getirileceğini açıkladı: Elon Musk ayrıca X platformundan, "BM'yi ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231028/elon-musktan-abd-yayilmaciligina-elestiri-neden-savas-cikiyor-acaba-1076816364.html

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