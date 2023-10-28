https://sputniknews.com.tr/20231028/elon-musktan-abd-yayilmaciligina-elestiri-neden-savas-cikiyor-acaba-1076816364.html
Elon Musk'tan ABD yayılmacılığına eleştiri: 'Neden savaş çıkıyor acaba?'
Elon Musk'tan ABD yayılmacılığına eleştiri: 'Neden savaş çıkıyor acaba?'
Dünyanın en zengin insanı ve X sosyal medya platformu sahibi Elon Musk, kendi hesabından yaptığı paylaşımında ABD yayılmacığını tiye aldı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T14:09+0300
2023-10-28T14:09+0300
2023-10-28T14:10+0300
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Ortadoğu'da tansiyon yükselmeye devam ederken, Elon Musk kendi X hesabında Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını paylaşarak, şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerine ne kadar yakına koymuşlar!" yazan bir görsel paylaştı. Gönderi platfromda binlerce beğeni topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/elon-musk-ukraynaya-askeri-yardimi-destekleyenleri-aptal-olarak-nitelendirdi--1076758379.html
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elon musk, iran, iran devrim muhafızları, abd, nato, askeri yayılmacılık, genişleme
elon musk, iran, iran devrim muhafızları, abd, nato, askeri yayılmacılık, genişleme
Elon Musk'tan ABD yayılmacılığına eleştiri: 'Neden savaş çıkıyor acaba?'
14:09 28.10.2023 (güncellendi: 14:10 28.10.2023) Abone ol
Dünyanın en zengin insanı ve X sosyal medya platformu sahibi Elon Musk, kendi hesabından yaptığı paylaşımında ABD yayılmacığını tiye aldı.
Ortadoğu'da tansiyon yükselmeye devam ederken, Elon Musk kendi X hesabında Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını paylaşarak, şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerine ne kadar yakına koymuşlar!" yazan bir görsel paylaştı.
Gönderi platfromda binlerce beğeni topladı.