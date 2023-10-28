https://sputniknews.com.tr/20231028/elon-musktan-abd-yayilmaciligina-elestiri-neden-savas-cikiyor-acaba-1076816364.html

Elon Musk'tan ABD yayılmacılığına eleştiri: 'Neden savaş çıkıyor acaba?'

Elon Musk'tan ABD yayılmacılığına eleştiri: 'Neden savaş çıkıyor acaba?'

Dünyanın en zengin insanı ve X sosyal medya platformu sahibi Elon Musk, kendi hesabından yaptığı paylaşımında ABD yayılmacığını tiye aldı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T14:09+0300

2023-10-28T14:09+0300

2023-10-28T14:10+0300

dünya

elon musk

iran

iran devrim muhafızları

abd

nato

askeri yayılmacılık

genişleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343129_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4ae70fa8a6675d3ae0e5b30e844b5e03.jpg

Ortadoğu'da tansiyon yükselmeye devam ederken, Elon Musk kendi X hesabında Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını paylaşarak, şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerine ne kadar yakına koymuşlar!" yazan bir görsel paylaştı. Gönderi platfromda binlerce beğeni topladı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/elon-musk-ukraynaya-askeri-yardimi-destekleyenleri-aptal-olarak-nitelendirdi--1076758379.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, iran, iran devrim muhafızları, abd, nato, askeri yayılmacılık, genişleme