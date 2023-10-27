https://sputniknews.com.tr/20231027/elon-musk-ukraynaya-askeri-yardimi-destekleyenleri-aptal-olarak-nitelendirdi--1076758379.html

Elon Musk, Ukrayna'ya askeri yardımı destekleyenleri 'aptal' olarak nitelendirdi

Elon Musk, Ukrayna'ya askeri yardımı destekleyenleri 'aptal' olarak nitelendirdi

Amerikalı milyarder Elon Musk, Washington'un Ukrayna politikasını eleştiren girişimci David Sachs'a destek verirken, askeri yardımı destekleyenleri aptal... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T01:26+0300

2023-10-27T01:26+0300

2023-10-27T01:26+0300

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Tesla ve Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Washington'un Ukrayna'ya yönelik politikasını eleştiren iş insanı David Sachs’a destek vererek, Ukrayna'ya askeri yardımı destekleyenleri aptal olarak nitelendirdi.Sachs, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda ABD'nin geçen yıl Rusya'ya karşı başarılı bir karşı saldırı gerçekleştirilmesine yardımcı olacağı gerekçesiyle Kiev'e 100 milyar dolardan fazla para ayırdığını, sonuç olarak Ukrayna’nın hiç bir ilerleme kaydedemezken Rusya’nın yeni bölgeler ele geçirdiğini belirtmişti.Sachs, "Şimdi de Columbia Bölgesi'nde (başkent Washington'un bulunduğu bölge) 60 milyar doların daha bunun yapılmasına olanak sağlayacağını söylüyorlar" ifadesine yer vererek, buna yalnızca bir ‘aptalın’ inanabileceğini kaydetti.Musk, Sachs’ın gönderisinin altına ‘Orada bir sürü aptal var’ yorumunu yaptı.Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ve İsrail'deki duruma ilişkin televizyonda yaptığı ulusa sesleniş onuşmasında, her iki ülkeye de yeni bir askeri yardım paketi yapılacağını duyurmuştu. Ardından Kongre'den İsrail'e 14.3 milyar, Ukrayna'ya ise 60 milyar dolar mali yardım talebinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231011/elon-musk-abnin-gelecegi-hakkinda-konustu-ic-savas-cikacak-1076228242.html

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