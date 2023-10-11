https://sputniknews.com.tr/20231011/elon-musk-abnin-gelecegi-hakkinda-konustu-ic-savas-cikacak-1076228242.html

Elon Musk AB’nin geleceği hakkında konuştu: ‘İç savaş çıkacak’

Elon Musk AB’nin geleceği hakkında konuştu: ‘İç savaş çıkacak’

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, kendi hesabında paylaştığı gönderide, Modern AB politikaları ve mevcut göç eğilimlerinin devam etmesi halinde... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T11:32+0300

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Rus asıllı İngiliz siyaset yorumcusu Konstantin Kisin'in, ‘yalnızca farklı değerlere sahip insanlara sınırları açmakla kalmayıp buna karşı çıkan politikacıları da şeytanlaştıran Avrupa ülkelerine’ yönelik eleştirilerini değerlendiren Amerikalı girişimci Elon Musk, “Avrupa’daki mevcut eğilimler devam ederse kıtada bir iç savaş kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, yakın zamanda yaptığı konuşmasında ‘yasadışı göçü’ Batı'ya yönelik ana tehdit olarak nitelendirmiş, “Avrupa'daki çokkültürlülük anlayışı, göçmenlerin Avrupa toplumuyla yan yana yaşamasına rağmen ‘paralel hayat’ sürmesine izin verilmesi nedeniyle başarısız olmuştur” diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230914/almanya-italyadan-gonullu-multeci-alma-anlasmasini-askiya-aldi-1075482366.html

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avrupa birliği, mülteci krizi, mülteci sorunu, alman entegrasyon ve mülteci araştırmaları merkezi, elon musk, ingiltere, ingiltere içişleri bakanlığı, abd