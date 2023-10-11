https://sputniknews.com.tr/20231011/elon-musk-abnin-gelecegi-hakkinda-konustu-ic-savas-cikacak-1076228242.html
Elon Musk AB’nin geleceği hakkında konuştu: ‘İç savaş çıkacak’
Elon Musk AB’nin geleceği hakkında konuştu: ‘İç savaş çıkacak’
X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, kendi hesabında paylaştığı gönderide, Modern AB politikaları ve mevcut göç eğilimlerinin devam etmesi halinde... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T11:32+0300
2023-10-11T11:32+0300
2023-10-11T11:32+0300
dünya
avrupa birliği
mülteci krizi
mülteci sorunu
alman entegrasyon ve mülteci araştırmaları merkezi
elon musk
ingiltere
ingiltere içişleri bakanlığı
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076227582_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_c33b3790de772018c5dab8825f5aace9.jpg
Rus asıllı İngiliz siyaset yorumcusu Konstantin Kisin'in, ‘yalnızca farklı değerlere sahip insanlara sınırları açmakla kalmayıp buna karşı çıkan politikacıları da şeytanlaştıran Avrupa ülkelerine’ yönelik eleştirilerini değerlendiren Amerikalı girişimci Elon Musk, “Avrupa’daki mevcut eğilimler devam ederse kıtada bir iç savaş kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, yakın zamanda yaptığı konuşmasında ‘yasadışı göçü’ Batı'ya yönelik ana tehdit olarak nitelendirmiş, “Avrupa'daki çokkültürlülük anlayışı, göçmenlerin Avrupa toplumuyla yan yana yaşamasına rağmen ‘paralel hayat’ sürmesine izin verilmesi nedeniyle başarısız olmuştur” diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230914/almanya-italyadan-gonullu-multeci-alma-anlasmasini-askiya-aldi-1075482366.html
avrupa birliği
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076227582_19:0:1006:740_1920x0_80_0_0_4597b5a5984a4e389ad900a0c8d49033.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, mülteci krizi, mülteci sorunu, alman entegrasyon ve mülteci araştırmaları merkezi, elon musk, ingiltere, ingiltere içişleri bakanlığı, abd
avrupa birliği, mülteci krizi, mülteci sorunu, alman entegrasyon ve mülteci araştırmaları merkezi, elon musk, ingiltere, ingiltere içişleri bakanlığı, abd
Elon Musk AB’nin geleceği hakkında konuştu: ‘İç savaş çıkacak’
Abone ol
X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, kendi hesabında paylaştığı gönderide, Modern AB politikaları ve mevcut göç eğilimlerinin devam etmesi halinde Avrupa'da iç savaşın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Rus asıllı İngiliz siyaset yorumcusu Konstantin Kisin'in, ‘yalnızca farklı değerlere sahip insanlara sınırları açmakla kalmayıp buna karşı çıkan politikacıları da şeytanlaştıran Avrupa ülkelerine’ yönelik eleştirilerini değerlendiren Amerikalı girişimci Elon Musk, “Avrupa’daki mevcut eğilimler devam ederse kıtada bir iç savaş kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, yakın zamanda yaptığı konuşmasında ‘yasadışı göçü’ Batı'ya yönelik ana tehdit olarak nitelendirmiş, “Avrupa'daki çokkültürlülük anlayışı, göçmenlerin Avrupa toplumuyla yan yana yaşamasına rağmen ‘paralel hayat’ sürmesine izin verilmesi nedeniyle başarısız olmuştur” diye konuşmuştu.