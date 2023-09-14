Almanya İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Yeni Anayasa teklifi ve Erdoğan'ın açıklamaları
12:02
94 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
88 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Aşkı onu uçuruma sürükledi
13:30
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
53 dk
ANKARA FARKI
Yeni Anayasa tartışması
15:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
20 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı’
18:31
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
SESLİ HABER
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
20:16
1 dk
SESLİ HABER
BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
20:33
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230914/almanya-italyadan-gonullu-multeci-alma-anlasmasini-askiya-aldi-1075482366.html
Almanya İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı
Almanya İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı
Almanya'nın, İtalya'nın Avrupa Birliği'nin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle mültecileri gönüllü olarak kabul etme... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T21:08+0300
2023-09-14T21:08+0300
dünya
almanya
italya
mülteci
mülteci krizi
avrupa
dublin
dublin anlaşması
dublin sözleşmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104185/85/1041858523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59d94e5285b3ff542c93ec4062cf4d39.jpg
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maxmilian Kall, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin Welt gazetesinde yer alan haberi doğrulayarak, Avrupa dayanışma mekanizması kapsamında Almanya'nın özellikle yük altındaki üye ülkelerden 3 bin 500 kişiyi kabul ederek yardım taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.İtalya'nın bir süredir sığınma taleplerinin kişinin ilk sığınma talebinde bulunduğu ülkede ele alınmasını gerektiren Dublin Sözleşmesi kapsamında Almanya'dan geri gönderilen kişileri kabul etmeyi durdurduğuna dikkati çeken Kall, "Geçen yıldan bu yana gönüllü dayanışma mekanizması aracılığıyla Almanya'ya farklı ülkelerden toplam 1731, İtalya'dan ise 1043 kişi transfer edilmiştir. Almanya insani sorumluluğunu yerine getirmiş bulunmaktadır. İtalya ve diğer bazı üye devletler bir süredir Dublin Sözleşmesi kapsamında transferleri kabul etmemektedir. Bu yıl ağustos ayı sonuna kadar İtalya'ya yapılan 12 bin 400'den fazla nakil talebinden şu ana kadar 10 nakil gerçekleşmiştir" dedi.Almanya'nın gönüllü dayanışma mekanizması çerçevesinde açık ara en büyük katkıyı yaptığını vurgulayan Kall, "Dublin Sözleşmesi uyarınca İtalya'ya geri dönmek zorunda kalacak olan herkes için, geri kabul edilmedikleri sürece sorumluluk taşımaya devam ediyoruz" diye konuştu.Kall, şu an sadece İtalya'daki mülakatların askıya alındığını belirterek, "Yani iltica prosedürlerini düzenlemek üzere İtalya'ya gidecek olan Göç ve Mülteciler Dairesi personelinin oraya gitmesi ve oradan buraya olan transfer işlemleri askıya alındı. Ancak her an yeniden başlatılabilir" ifadelerini kullandı.
almanya
italya
dublin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104185/85/1041858523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f746546ef901e2789cca5ea9835df931.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, italya, mülteci, mülteci krizi, avrupa, dublin, dublin anlaşması, dublin sözleşmesi
almanya, italya, mülteci, mülteci krizi, avrupa, dublin, dublin anlaşması, dublin sözleşmesi

Almanya İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı

21:08 14.09.2023
© AP PhotoYunanistan'daki kamplarda yaşayan refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'ya ulaştı
Yunanistan'daki kamplarda yaşayan refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'ya ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
Almanya'nın, İtalya'nın Avrupa Birliği'nin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle mültecileri gönüllü olarak kabul etme anlaşmasını askıya aldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maxmilian Kall, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin Welt gazetesinde yer alan haberi doğrulayarak, Avrupa dayanışma mekanizması kapsamında Almanya'nın özellikle yük altındaki üye ülkelerden 3 bin 500 kişiyi kabul ederek yardım taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.
İtalya'nın bir süredir sığınma taleplerinin kişinin ilk sığınma talebinde bulunduğu ülkede ele alınmasını gerektiren Dublin Sözleşmesi kapsamında Almanya'dan geri gönderilen kişileri kabul etmeyi durdurduğuna dikkati çeken Kall, "Geçen yıldan bu yana gönüllü dayanışma mekanizması aracılığıyla Almanya'ya farklı ülkelerden toplam 1731, İtalya'dan ise 1043 kişi transfer edilmiştir. Almanya insani sorumluluğunu yerine getirmiş bulunmaktadır. İtalya ve diğer bazı üye devletler bir süredir Dublin Sözleşmesi kapsamında transferleri kabul etmemektedir. Bu yıl ağustos ayı sonuna kadar İtalya'ya yapılan 12 bin 400'den fazla nakil talebinden şu ana kadar 10 nakil gerçekleşmiştir" dedi.
Almanya'nın gönüllü dayanışma mekanizması çerçevesinde açık ara en büyük katkıyı yaptığını vurgulayan Kall, "Dublin Sözleşmesi uyarınca İtalya'ya geri dönmek zorunda kalacak olan herkes için, geri kabul edilmedikleri sürece sorumluluk taşımaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Kall, şu an sadece İtalya'daki mülakatların askıya alındığını belirterek, "Yani iltica prosedürlerini düzenlemek üzere İtalya'ya gidecek olan Göç ve Mülteciler Dairesi personelinin oraya gitmesi ve oradan buraya olan transfer işlemleri askıya alındı. Ancak her an yeniden başlatılabilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала