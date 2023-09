https://sputniknews.com.tr/20230914/almanya-italyadan-gonullu-multeci-alma-anlasmasini-askiya-aldi-1075482366.html

Almanya İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı

Almanya'nın, İtalya'nın Avrupa Birliği'nin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle mültecileri gönüllü olarak kabul etme... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maxmilian Kall, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin Welt gazetesinde yer alan haberi doğrulayarak, Avrupa dayanışma mekanizması kapsamında Almanya'nın özellikle yük altındaki üye ülkelerden 3 bin 500 kişiyi kabul ederek yardım taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.İtalya'nın bir süredir sığınma taleplerinin kişinin ilk sığınma talebinde bulunduğu ülkede ele alınmasını gerektiren Dublin Sözleşmesi kapsamında Almanya'dan geri gönderilen kişileri kabul etmeyi durdurduğuna dikkati çeken Kall, "Geçen yıldan bu yana gönüllü dayanışma mekanizması aracılığıyla Almanya'ya farklı ülkelerden toplam 1731, İtalya'dan ise 1043 kişi transfer edilmiştir. Almanya insani sorumluluğunu yerine getirmiş bulunmaktadır. İtalya ve diğer bazı üye devletler bir süredir Dublin Sözleşmesi kapsamında transferleri kabul etmemektedir. Bu yıl ağustos ayı sonuna kadar İtalya'ya yapılan 12 bin 400'den fazla nakil talebinden şu ana kadar 10 nakil gerçekleşmiştir" dedi.Almanya'nın gönüllü dayanışma mekanizması çerçevesinde açık ara en büyük katkıyı yaptığını vurgulayan Kall, "Dublin Sözleşmesi uyarınca İtalya'ya geri dönmek zorunda kalacak olan herkes için, geri kabul edilmedikleri sürece sorumluluk taşımaya devam ediyoruz" diye konuştu.Kall, şu an sadece İtalya'daki mülakatların askıya alındığını belirterek, "Yani iltica prosedürlerini düzenlemek üzere İtalya'ya gidecek olan Göç ve Mülteciler Dairesi personelinin oraya gitmesi ve oradan buraya olan transfer işlemleri askıya alındı. Ancak her an yeniden başlatılabilir" ifadelerini kullandı.

