https://sputniknews.com.tr/20231028/hollandali-asiri-sagci-wilders-sokaklarimiz-cami-degil-basbakan-olsam-hepsini-tutuklarim-1076826515.html
Hollandalı aşırı sağcı Wilders: Sokaklarımız cami değil, başbakan olsaydım hepsini tutuklardım
Hollandalı aşırı sağcı Wilders: Sokaklarımız cami değil, başbakan olsaydım hepsini tutuklardım
Aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, sosyal medya hesabından "Ben başbakan olsaydım hepsini tutuklardım. Sokaklarımız cami değil"... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T21:32+0300
2023-10-28T21:32+0300
2023-10-28T21:33+0300
dünya
geert wilders
namaz
cami
sokak
avrupa
israil-filistin
gazze şeridi
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Hollandalı aşırı sağcı parti lideri Wilders, Hollanda'da Filistin'e destek eylemlerinde namaz kılan insanların olduğu görüntüleri paylaşarak, "Ben başbakan olsam hepsini tutuklarım. Sokaklarımız cami değil" ifadesini kullandı.
gazze şeridi
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geert wilders, namaz, cami, sokak, avrupa, israil-filistin, gazze şeridi
geert wilders, namaz, cami, sokak, avrupa, israil-filistin, gazze şeridi
Hollandalı aşırı sağcı Wilders: Sokaklarımız cami değil, başbakan olsaydım hepsini tutuklardım
21:32 28.10.2023 (güncellendi: 21:33 28.10.2023) Abone ol
Aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, sosyal medya hesabından "Ben başbakan olsaydım hepsini tutuklardım. Sokaklarımız cami değil" paylaşımında bulundu.
Hollandalı aşırı sağcı parti lideri Wilders, Hollanda'da Filistin'e destek eylemlerinde namaz kılan insanların olduğu görüntüleri paylaşarak, "Ben başbakan olsam hepsini tutuklarım. Sokaklarımız cami değil" ifadesini kullandı.